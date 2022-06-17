19 червня в Україні святкують Міжнародний день батька. Ведучі СТБ згадали найтепліші моменти про своїх батьків. Ведучий проєкту «Один за всіх» на СТБ Сергій Костира розповіла про те, чого її навчив тато, та як привчав до відповідальності. Подробиці ― в матеріалі СТБ.

Більше на тему: День батька в Україні 2022: коли відзначають та які традиції свята

Найважливіший урок, який я отримав від батька ― це бути людиною. Не цуратися людей, любити їх. Тато за все моє життя ніколи не підвищував голос, не вживав ненормативну лексику. Він — найдобріша у світі людина й авторитет для мене.

Я пам’ятатиму до кінця своїх днів, як мій тато 26 квітня поїхав рятувати людей після аварії на ЧАЕС. 29 чи 30 квітня він повернувся звідти живим, одразу наказав мамі спалити увесь одяг, бо радіація була надто небезпечна. Через деякий час він потрапив до лікарні. Не забуду ніколи ті дні, тому що я так сильно боявся втратити батька.

Я пишаюсь своїм батьком, бо він ідеальний чоловік: добрий, сміливий, людяний. Він завжди знає, що варто робити і як правильно. Він завжди підкаже, але ніколи не буде нав’язувати свою думку. Пройшла юність, у мене вже своє доросле життя, але тато завжди залишається правим.

Втратити близьких для мене ― найбільший страх. Тому я не перестану дякувати татові за те, що він живий. І що завдяки йому я став тим, ким є сьогодні.

Більше на тему: Кожному татові з лав наших захисників — щира подяка і побажання скорішої перемоги, повернення до родини: ведуча СТБ Надія Матвєєва про День батька

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.