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Дмитро Карпачов: «Детектор брехні» — це проєкт, який навчає жити

13.08.2020

Нещодавно стартували зйомки 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні». Уже цієї осені глядачі телеканалу СТБ зможуть спостерігати за тим, як за допомогою поліграфа можна відновити справедливість і отримати відповіді на найважливіші запитання. Ведучий проєкту Дмитро Карпачов  розповів, чому після тривалої перерви все ж вирішив повернутися на шоу. Всі деталі читайте в матеріалі!

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Дмитро Карпачов у своєму акаунті в Instagram розповів, чому вирішив знову стати ведучим психологічного проєкту «Детектор брехні».

«Учора в мене запитали, а навіщо я погодився взяти участь у цьому проєкті? Після першого дня зйомок я точно знаю відповідь!

Це проєкт, який навчає жити. І я щиро вдячний тим учасникам, з якими вже встиг познайомитися, за те, що вони не побоялися прийти в студію. Я вдячний за те, що вони поділилися історіями зі свого життя. Тому що завдяки їхнім помилкам, про які ми говорили, у когось, хто подивиться цю програму, з’явиться шанс вчинити інакше, більш мудро і виважено.

Я не знаю, з ким іще доведеться зустрітися в студії, але я знаю, що цей проєкт навчає глибше розуміти мотиви і вчинки тих, хто вас оточує.

Дивіться «Детектор брехні» і вчіться на чужих помилках», — написав Дмитро Карпачов.

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Не пропустіть 10-й сезон психологічного проєкту «Детектор брехні» вже цієї осені на телеканалі СТБ.

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