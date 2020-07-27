До прем’єри 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» залишилося небагато часу. Що нового зможуть побачити глядачі у нових випусках? Чи змінилися правила тестування, а також які права мають учасники психологічного проєкту? На всі ці запитання відповідає виконавчий директор Всеукраїнської асоціації поліграфологів Володимир Ведмідь. Усі деталі читайте в матеріалі!

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Володимире, між 9 і 10 сезонами «Детектора брехні» було кілька років перерви. Чи змінилося щось за цей час у самому тестуванні людей на поліграфі та в підході до нього?

Із науково-методичного погляду – абсолютно нічого. Брехня виявляється такими ж методами, як і раніше. Однак наразі вимоги до спеціалістів підвищились.

Які мотиви у людей, що йдуть на кастинг проєкту?

Люди йдуть, щоб з’ясувати важливі для себе питання: чи зраджує друга половинка у шлюбі, чи, може, хтось зі знайомих або родичів хоче звести наклеп… Так, наприклад, у цьому сезоні «Детектора брехні» до нас на проєкт звернулась людина, яка хоче довести свою невинуватість у певному злочині. І висновки, які ми надамо, стануть доказом у суді.

Чи були вже в цьому сезоні випадки, коли люди намагалися «протестувати» варіанти обману поліграфа?

Так, були. Завдавали собі болю, абстрагувались, пили заспокійливі. Нічого страшного. Я робив зауваження, перетестовував. Професіонала не надуриш.

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Поговорімо й про інший бік. На що має право людина, яка сідає в крісло «Детектора брехні»?

Людина має право ознайомитися з тематикою запитань, що виносяться на дослідження; учасник може припинити дослідження в будь-який момент, відмовитись відповідати на запитання щодо релігії, віросповідання, сексуальних уподобань… Та головне – людина має право відмовитись від проходження поліграфа взагалі, якщо це робиться з чийогось примусу. Саме через це перед початком тестування всі учасники надають добровільну письмову згоду. Без неї ми навіть не розпочнемо тестування.

А були учасники, які в останній момент відмовлялися проходити тестування?

Так, кілька таких героїв було. Але зазвичай вони не кажуть, що передумали, а знаходять якусь відмовку. Типу, «загубив документи», «не можу виїхати», «забув і випив пігулки»…

Чим цінний для вас, як поліграфолога, 10-й сезон психологічного проєкту «Детектор брехні»?

Це сезон про стосунки. Про те, що їх зіпсувало. Про те, як можна вийти із ситуації, що склалася. Зі свого боку, я можу показати глядачеві, які можливості є у поліграфа, щоб з’ясувати правду та отримати відповіді на важливі запитання, які, фактично, формують майбутнє людини.

Що б ви порадили людям, які сідають у крісло «Детектора брехні»?

Не боятись помилки поліграфолога і бути щирими. В іншому разі – готуйтесь до фіаско.

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