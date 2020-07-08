Сьогодні гаджети займають велику кількість нашого часу. Ми багато годин проводимо в телефоні: соцмережі, листування і розмови. Спілкування вийшло на новий рівень. Однак під час розмов по телефону, ми не бачимо обличчя співрозмовника, а лише чуємо його голос. У таких випадках дуже складно визначити, чи говорять нам правду, чи брешуть. Але, якщо знати, на що звернути увагу, то можна легко визначити брехуна. Читайте в нашому матеріалі основні ознаки брехні по телефону.

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Для того, щоб зрозуміти, чи бреше вам людина по телефону, потрібно звертати увагу на зміни в її промові. Що для співрозмовника норма? Як він говорить? Швидко чи повільно, спокійно або торохтить, чи використовує слова-паразити або його мова чиста. Всі ці знання необхідні. саме вони й допоможуть визначити, чи змінилося щось. Якщо ваш друг завжди розмовляє спокійно, але раптом почав запинатися або повторювати одну і ту ж фразу, це явна ознака того, що він щось приховує.

Але що робити, якщо ви тільки знайомитеся по телефону з людиною? Адже такі ситуації нині не рідкість. На що звертати увагу? Почніть розмову зі звичайних тим, щоб ваш співрозмовник розслабився. Так ви зможете визначити його тембр і манеру розмови. А далі дотримуйтесь наших порад і пам’ятайте, що брехуни непослідовні і схильні змінювати відповіді.

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Як визначити брехню по телефону

Людина, яка намагається обдурити, часто не дає пряму відповідь на поставлене запитання. Їй властиво переводити розмову з теми на тему або атакувати зустрічними питаннями.

Брехун під час розмови буде міняти свою тактику. Якщо, наприклад, на самому початку співрозмовник детально перераховував свої переваги або навички, а потім почав поверхнево або коротко відповідати на питання, то, швидше за все, він або бреше, або у нього був негативний досвід, який він замовчує.

Пауза після питання також може свідчити про брехню. Так, наприклад, під час обговорення теми співрозмовник відповідав швидко, а після певного питання задумався, це говорить про те, що або співрозмовник взяв паузу, щоб придумати відповідь, або він згадує про свої проколи і йому потрібен час, щоб правильно сформулювати відповідь.

Якщо під час розмови людина говорить повільно, а потім раптом прискорюється, швидше за все вона занервувала або ця тема їй неприємна.

Тембр голосу також відіграє важливу роль у визначенні брехні. Так, більшість людей під час брехні часто говорять тихіше. Якщо ж тембр голосу став вищим, то це свідчитьпро те, що співрозмовник нервує.

Часті зітхання або запинки під час відповідей на питання говорять про те, що ця тема співрозмовнику неприємна, він нервує, а, значить, у нього був негативний досвід, про який він міг промовчати.

Більше про те, як розпізнати брехню ви дізнаєтеся в психологічному проєкті «Детектор брехні». Прем’єра 10-го сезону відбудеться вже цієї осені.

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