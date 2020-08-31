Сьогодні, 31 серпня, в ефірі телеканалу СТБ відбулася довгоочікувана прем’єра 10-го сезону психологічного проєкту «Детектор брехні» з ведучим Дмитром Карпачовим. Героїнею першого випуску стала 25-річна Анастасія Ташабаєва, яка боїться припуститися у вихованні своєї дочки тих самих помилок, що зробили її батьки. Чи почує вона від свого батька слова любові? І які приголомшливі подробиці про життя своєї доньки дізнаються батьки Анастасії?

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Анастасія Ташабаєва проживає в місті Чернігові з батьками. Вона виховує 5-річну доньку. Дівчина дуже боїться припуститися у вихованні дитини тих самих помилок, які зробили її батьки. У студію її прийшли підтримати близькі люди — мама Валентина, батько Анатолій та подруга Юлія.

Як розповіла Анастасія, вона росла практично в спартанських умовах: батько з самого дитинства привчав її до спорту. З двох років вона бігала крос 8 кілометрів! На зауваження ведучого проєкту батьки відповіли, що не бачать у цьому проблеми, адже спорт дисциплінує. З 6 років Анастасія займалася дзюдо і досягла неабияких висот: вона — майстер спорту і багаторазова чемпіонка України, а також призерка європейських чемпіонатів. Однак, незважаючи на все це, Анастасія вважає, що її батько занадто суворий. Він не давав їй грошей на кишенькові витрати, а змушував їх заробляти: за 1000 присідань або 50 підтягувань — 100 гривень.

Саме тому, як зізналася Анастасія пізніше, вона намагалася швидше народити дитину, щоб її батько переключився на онука або онучку. Хоча і в 20-річному віці Анатолій продовжував контролювати свою дочку. Це призвело до того, що Анастасія була змушена тренуватися вагітною, адже боялася зізнатися в тому, що чекає на дитину.

Також страх і відсутність грошей на особисті витрати штовхнули дівчину на відчайдушний крок: Анастасія згадує, що в 16 років протягом місяця танцювала топлес в одному зі столичних клубів. Але до батьків по допомогу звернутися боялася, адже думала, що вони її не підтримають.

Проте Анастасія любить своїх батьків. Вона хоче і чекає, що її мама і тато виявлятимуть до неї більше теплоти і турботи. Однак, незважаючи на всі прохання, її батько так і не сказав своїй дочці, що любить її.

«Настю, тобі потрібні ці слова? Тільки добре подумай. Ну, так я тобі їх ніколи не скажу», — таке приголомшливе зізнання зробив батько Анастасії Анатолій.

Які ще подробиці з особистого життя розповість дівчина? Чому її батько живе в одному будинку з дружиною і коханкою? Все це і багато іншого ви дізнаєтеся з 1 випуску 10 сезону психологічного проєкту «Детектор брехні».

Video: «Детектор брехні»-10 випуск 1: Чи почує слова любові від батька героїня проєкту? Детектор брехні 10 сезон 1 випуск: 25-річна Анастасія Ташабаєва боїться допустити в вихованні своєї дочки ті ж помилки, які зробили її батьки. Чи почує вона від свого батька слова любові?

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