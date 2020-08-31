Сегодня, 31 августа, в эфире телеканала СТБ состоялась долгожданная премьера 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи» с ведущим Дмитрием Карпачевым. Героиней первого выпуска стала 25-летняя Анастасия Ташабаева, которая боится допустить в воспитании своей дочери те же ошибки, которые совершили ее родители. Услышит ли она от своего отца слова любви? И какие шокирующие подробности из жизни своей дочери узнают родители Анастасии?

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Анастасия Ташабаева проживает в Чернигове с родителями и воспитывает 5-летнюю дочь. Девушка очень боится допустить в воспитании ребенка те же ошибки, которые совершили ее родители. В студию ее пришли поддержать близкие люди — мама Валентина, отец Анатолий и подруга Юлия.

Как рассказала Анастасия, она росла практически в спартанских условиях: отец с самого детства приучал ее к спорту. С двух лет она бегала кросс в 8 километров! На замечание ведущего проекта родители ответили, что не видят в этом проблемы, ведь спорт дисциплинирует. С 6 лет Анастасия занималась дзюдо и в этом достигла больших высот: она — мастер спорта и многократная чемпионка Украины, а также призер европейских чемпионатов. Однако, несмотря на все это, Анастасия считает, что ее отец слишком строг. Он не давал ей денег на карманные расходы, а заставлял их зарабатывать: за 1000 приседаний или 50 подтягиваний — 100 гривен.

Именно поэтому, как призналась Анастасия позже, она пыталась побыстрее родить ребенка, чтобы ее отец переключился на внука или внучку. Хотя и в 20-летнем возрасте Анатолий продолжал контролировать свою дочь. Это привело к тому, что Анастасия была вынуждена тренироваться будучи беременной, ведь боялась признаться в том, что ждет ребенка.

Также страх и отсутствие денег на личные расходы толкнули девушку на отчаянный шаг: Анастасия вспоминает, что в 16 лет на протяжении месяца танцевала топлес в одном из столичных клубов. Но к родителям за помощью обратиться боялась, ведь думала, что они ее не поддержат.

Все же Анастасия любит своих родителей. Она хочет и ждет, что ее мама и папа будут проявлять к ней больше теплоты и заботы. Однако, несмотря на все просьбы, ее отец так и не сказал своей дочери, что любит ее.

«Настя, тебе нужны эти слова? Только хорошо подумай. Ну, так я тебе их никогда не скажу», — такое шокирующее признание сделал отец Анастасии Анатолий.

Какие еще подробности из личной жизни расскажет девушка? Почему ее отец живет в одном доме с женой и любовницей? Все это и многое другое вы узнаете из 1 выпуска 10 сезона психологического реалити «Детектор лжи».

Video: «Детектор лжи»-10 выпуск 1: Услышит ли слова любви от отца героиня проекта? Детектор лжи 10 сезон 1 выпуск: 25-летняя Анастасия Ташабаева боится допустить в воспитании своей дочери те же ошибки, которые совершили ее родители. Услышит ли она от своего отца слова любви?

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