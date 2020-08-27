Дмитрий Карпачев: Я благодарен каждому герою за то, что он рассказал свою историю

31 августа состоится премьера 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи». Зрители телеканала СТБ смогут следить за тем, как с помощью полиграфа можно восстановить справедливость и получить ответы на самые важные вопросы. Эксклюзивно для STB.UA ведущий проекта Дмитрий Карпачев рассказал о том, почему после столь длительного перерыва все же решил вернуться на проект и какая история поразила его больше всего. Все детали читайте в материале!

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Дмитрий, с каким настроением вы возвращались на проект после такого длительного перерыва?

Мне было интересно. На проекте мы рассматриваем истории людей, которые пришли сюда за правдой. И я искренне благодарен им за то, что они не побоялись прийти в студию и поделиться историями своей жизни. Потому что благодаря их ошибкам, о которых мы говорили, у кого-то, кто посмотрит эту программу, появится шанс поступить по-другому, более мудро и взвешенно.

Была ли какая-то история героев, которая запомнилась вам больше всего?

Все истории проекта — интересные и поучительные. Мне очень сложно выделить одну из них. Просто кого-то больше затронет одна история, а кого-то — другая. Ведь все истории, которые расскажут люди на проекте, — важные.

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Как вы думаете, что заставляет людей подавать заявку на участие в проекте «Детектор лжи»?

Люди с помощью проекта хотят для себя что-то прояснить, понять что-то в себе, поговорить о чем-то важном с родными и близкими, которые раньше отказывались это делать, например, сидя на кухне. Встречаются иногда среди заявок фрики ― люди, которые не отдают себе отчета, зачем они хотят в проект, не понимают, что «Детектор лжи» ― это не забавный способ заработать. Такие люди точно не наши герои.

А вы бы согласились сесть в кресло проекта?

Нет, ведь со своими родными я и так могу откровенно поговорить на кухне.

Не пропустите премьеру 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи» 31 августа в 19:00 на СТБ!

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