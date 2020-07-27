Что интересного ждет зрителей в 10-м сезоне «Детектора лжи»

До премьеры 10-го сезона психологического проекта «Детектор лжи» осталось совсем немного времени. Что смогут увидеть зрители в новых выпусках? Изменились правила тестирования, а также какие права есть у участников психологического проекта? На все эти вопросы отвечает исполнительный директор Всеукраинской ассоциации полиграфологов Владимир Ведмидь. Все детали читайте в материале!

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Владимир, между 9 и 10 сезонами «Детектора лжи» было несколько лет перерыва. Изменилось что-то за это время в самом тестировании людей на полиграфе и в подходе к нему?

С научно-методической точки зрения — абсолютно ничего. Ложь проявляется такими же методами, как и раньше. Однако теперь требования к специалистам повысились.

Какие мотивы у людей, которые идут на кастинг проекта?

Люди идут, чтобы выяснить важные для себя вопросы: изменяет ли вторая половинка в браке, или, может, кто-то из знакомых или родственников хочет их оклеветать… Так, например, в этом сезоне «Детектора лжи» к нам на проект обратился человек, который хочет доказать свою невиновность в определенном преступлении. И выводы, которые мы предоставляем, станут доказательством в суде.

Были уже в этом сезоне случаи, когда люди пытались «протестировать» варианты обмана полиграфа?

Да, были. Люди абстрагировались, пили успокоительные. Ничего страшного. Я делал замечания, проводил повторное тестирование. Профессионала не обманешь.

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Давайте поговорим и о другой стороне. На что имеет право человек, который садится в кресло «Детектора лжи»?

Человек имеет право ознакомиться с тематикой вопросов, которые выносятся на исследования; участник может прекратить исследование в любой момент, отказаться отвечать на вопрос о религии, вероисповедания, сексуальных предпочтениях… Но самое главное — человек имеет право отказаться от прохождения полиграфа вообще, если это делается с чьего-либо принуждения. Именно поэтому перед началом тестирования все участники предоставляют добровольное письменное согласие. Без него мы даже не начнем тестирование.

А были участники, которые в последний момент отказывались проходить тестирование?

Да, несколько таких героев было. Но, как правило, они не говорят, что передумали, а находят какую-то отговорку. Типа, «потерял документы», «не могу выехать», «забыл и выпил таблетки»…

Чем ценен для вас, как полиграфолога, 10-й сезон психологического проекта «Детектор лжи»?

Это сезон об отношениях. О том, что их портит. О том, как можно выйти из сложившейся ситуации. Со своей стороны, я могу показать зрителю, какие возможности есть у полиграфа, чтобы выяснить правду и получить ответы на важные вопросы, которые, фактически, формируют будущее человека.

Что бы вы посоветовали людям, которые садятся в кресло «Детектора лжи»?

Не бояться ошибки полиграфолога и быть искренними. В других случаях — готовьтесь к фиаско.

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