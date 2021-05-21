Дмитрий Карпачев рассказал о пяти вредных установках о деньгах

Известный ведущий психологического проекта «Детектор брехні», а также психологического реалити «Супермама», эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев в своем блоге в Instagram рассказал о пяти вредных установках о деньгах, которые могли привить нам родители. Подробнее читайте в материале.

Дмитрий Карпачев в своем блоге в Instagram рассказал о пяти вредных установках о деньгах, которые (возможно) привили нам родители. По мнению эксперта по вопросам детской возрастной психологии, эти установки могут помешать человеку достичь желаемого финансового достатка.

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5 вредных установок о деньгах

Чтобы что-то заработать, надо хорошо потрудиться

Это заблуждение. Количество усилий, прилагаемых к заработку денег, никак не влияет на количество денег. Можно тяжело работать по 12 часов в сутки, но получать копейки. Тогда как другие работают по 3―4 часа в день и регулярно летают на Мальдивы отдыхать.

Большие деньги — это не для нас. Мы люди скромные, запросы невысокие, поживем и на обычную зарплату

Сколько бы человек ни зарабатывал, все равно потратить можно в два раза больше. Главное, чтобы эти траты были полезными, приносили удовольствие. Не стоит изначально ограничивать свои запросы, чтобы потом не сетовать на небольшие заработки. Нужно осознать, что вы достойны лучшего и это лучшее в ваших руках.

Нужно постоянно копить и покупать только самые необходимые вещи

Деньги нужны для того, чтобы их тратить. Вместо бессмысленного накопительства лучше ставить цели и достигать их. Лучше не просто копить деньги, а собирать конкретно на что-то. А собрав — порадовать себя, получив заряд эмоций и мотивацию на новые цели.

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Большие деньги зарабатывают только воры и мошенники

Если у вас есть эта установка, то вы будете подсознательно избегать возможностей, которые дают высокий доход. Потому что большие деньги могут быть только у плохих людей, а если вы хороший человек, то большие деньги не для вас. На самом деле способов заработать даже большие деньги честно — очень много. Поищите такие примеры среди знакомых или почитайте вдохновляющие истории успеха известных личностей.

⠀Деньги — не главное, важны другие вещи

В принципе да, но без денег этих вещей может и не быть. Деньги дают свободу выбора, спокойствие о завтрашнем дне, уверенность в себе. Имея деньги, гораздо легче стать разносторонне развитой личностью, иметь друзей по всему миру и жить полной, насыщенной жизнью.

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