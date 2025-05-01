Как говорить с детьми о войне?

Нападение россии на Украину, без сомнений, изменило жизнь каждого из нас. И все мы переживаем реалии войны по-разному. Сложно сейчас приходится и самым маленьким украинцам, а также их родителям. Как же говорить с детьми о войне и помочь им справиться с нервным напряжением? Рассказывает Национальная психологическая ассоциация Украины.

Больше по теме: Как позаботиться о ребенке, если вы находитесь с ним в укрытии

Как начать разговор о войне?

Начните с вопроса о том, насколько ваш ребенок ознакомлен с ситуацией. Не считайте, что вы знаете, что думает или испытывает ваш ребенок. Спросите, что он чувствует относительно ситуации в Украине, и отреагируйте на его тревогу. Запомните: его чувства могут быть не такими, как вы думаете.

Если у ребенка много вопросов или ситуация меняется, запланируйте несколько разговоров. Если вы будете снова поднимать тему в зависимости от изменения ситуации, то ваш ребенок поймет, что вы открыты для разговора о тяжелых ситуациях.

Как могут реагировать дети?

То, как дети переживают травмирующие события и как у них выражается затяжной стресс, в основном зависит от возраста и развития.

Дети дошкольного и младшего школьного возраста, которые переживают травмирующие события, могут чувствовать беспомощность и неопределенность относительно постоянной опасности. Им может быть сложно объяснить, что их беспокоит, или описать свои эмоции.

У детей школьного возраста травмирующий опыт может вызвать чувство постоянной тревоги за собственную безопасность и безопасность других. Часто они чувствуют вину или стыд за то, что они сделали или не сделали во время травмирующего события. Дети школьного возраста могут постоянно рассказывать о нем или описывать свое ощущение страха либо грусти.

Подростки, пережившие травмирующее событие, хорошо осознают собственную эмоциональную реакцию на произошедшее. Чувство страха, уязвимости и опасений относительно того, что подростка сочтут «ненормальным» или другим, могут привести к его отстранению от близких и друзей. Подростки часто чувствуют стыд и вину относительно травмирующего события и даже могут мечтать о возмездии.

Как помочь детям справиться с нервным напряжением?

Родители подростков, переживших травмирующее событие, могут предложить им обсудить произошедшее и чувства, которые оно вызывает, а также возможные пути предотвращения такого события. Родители могут обсудить возможное напряжение в отношениях между членами семьи и сверстниками и поддержать ребенка в преодолении этих проблем. Очень важно помочь подросткам осознать, что истерическое поведение ― это попытка озвучить свою злость относительно травмирующего события. Также важно обсудить мысли о мести после акта насилия, указать на реальные последствия таких действий и помочь в формировании конструктивных альтернативных действий, снижающих чувство беспомощности, которое может появиться у подростков.

Маленькому ребенку родители могут оказать бесценную поддержку, успокоив его и предоставив возможность поиграть или порисовать. Родители могут заверить ребенка, что травмирующее событие уже прошло и он в безопасности. Родителям, близким и учителям рекомендуется помочь ребенку словесно выразить свои чувства, чтобы он не чувствовал себя один-на-один со своими эмоциями

Дети старшего возраста также нуждаются в поддержке в выражении страха и грусти в семейном кругу. Ребенка такого возраста необходимо поощрять к обсуждению его тревог с членами семьи. Важно признавать то, что их чувства вполне нормальны, и корректировать отклонения, вызванные травмирующими событиями, которые они выражают.

Не бойтесь говорить с детьми о войне и помогать им справиться с нервным напряжением!

Источник: НПА ― Национальная психологическая ассоциация Украины

Больше по теме: Правила поддержки, если семья эвакуируется с ребенком

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.