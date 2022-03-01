Как позаботиться о ребенке, если вы находитесь с ним в укрытии

Киев и города Украины регулярно обстреливаются российской артиллерией и авиацией. Раздается сигнал тревоги и жители направляются к укрытиям ― с детьми, важнейшими вещами, «тревожными чемоданами» и даже матрацами для ночлега. Как позаботиться о ребенке в укрытии и что ему говорить ― советует психолог Светлана Ройз.

Когда вы дома или в убежищах, следует следить за настроениями ребенка. Светлана Ройз рекомендует, какими фразами можно говорить с ребенком, чем занять и успокоить.

«Нам нужно честно и очень короткими фразами отвечать на вопросы детей, даже на самые тревожные. Объяснить, что сейчас у нас в стране война, но наша армия останавливает все силы врага. Делать акцент: “Наша армия очень сильная”. Объясните сигналы сирены: “Когда слышишь сирены, это значит, что наша армия рядом, она обнаружила опасность и борется с ней. И это значит, что о нашей безопасности заботятся”. Надо уверять ребенка, что сейчас мы в безопасности», ― подчеркнула Ройз.

Какие слова нам выбирать:

«Я взрослый, я тебя защищу, я с тобой».

«У нас есть план, я знаю, что делать».

«Смотри, сколько людей вместе и как наша армия нас защищает».

Не стыдить за страх, позволить проявить любые эмоции. Не сравнивать с другими, наоборот, приободрять: «Ты ― молодец, ты так хорошо справляешься. Ты мой герой, ты моя героиня».

Перемещаясь в укрытие, взять с собой игрушку или другую любимую вещь, либо сжимать руку, или сделать из платка мотанку. Просить ребенка, чтобы обнял нас крепко-крепко.

Делать любые упражнения, задействующие тело:

Упражнения на растяжение, потягивание, другие.

Можно бить стену, опираться на нее.

Прыгать в классики, можно скакать, сидя на ягодицах.

Можно дать игру в телефоне.

Подростки могут дистанцироваться, избегать всего, сидеть в тиктоке, не реагировать. Это их способ справиться с напряжением. Следует дать им конкретное поручение и возможность проявить эмоции.

Важно вместе петь и предоставить ребенку возможность в рисовании, лепке, конструировании лего трансформировать свой страх и напряжение.

Представить себя, семью, город, страну под радугой ― под защитным куполом. Рисовать, создавать мнимые и сделанные из подручных материалов защищенные пространства.

Если ребенок бледен ― раскачиваться, не реагирует на контакт ― растереть руки, мочки ушей, дать шоколад и сладкий черный чай.

Взять на руки, покачать, начать петь песню, которую он помнит.

Обращаться по имени, говорить: «Мама и папа рядом».

Затем дать либо тетрис на телефоне, либо поиграть в дартс или в игру, связанную с пространственным восприятием.

Говорить: «Мы обязательно справимся, мы очень сильные».

Для родителей, которые находятся с малышами в укрытиях, небезразличные украинцы создали канал со сказками, которые можно скачать и прослушать офлайн: https://t.me/pavlushaiyava

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