Правила поддержки, если семья эвакуируется с ребенком

24 февраля россия открыто напала на Украину, и украинцы храбро дают отпор. Мужчины встали на защиту Родины, а женщины с детьми имеют возможность эвакуироваться. Однако дети труднее переносят подобные переезды. Как следует говорить с ребенком и какие правила эвакуации с ребенком ― читайте в материале.

Психолог Светлана Ройз записала для семей ролик с инструкцией, как обеспечить ребенку мягкое восприятие эвакуации и каких правил эвакуации с ребенком следует придерживаться.

Первый этап ― информация

Ребенку важно сказать: «Мы делаем все возможное, чтобы ты был в безопасности, чтобы мы были в безопасности. Сейчас нам с тобой важно уехать в безопасное место, в другой город или страну. Мы будем все время с тобой. Вместе с нами едут очень многие дети и взрослые. Мы будем ехать на поезде/машине/автобусе. Нас встретят очень добрые люди и помогут. Ты видишь, сколько вокруг нас хороших людей? Гораздо больше, чем плохих».

В этот момент очень важно, чтобы ваш голос звучал стойко и уверенно. Реакции ребенка могут быть разными. Важно быть готовым к тому, что ребенок расплачется и скажет, что не хочет покидать дом, друзей и игрушки.

Мы поддерживаем его чувства: «Мне тоже очень грустно, и мне так жалко, что тебе приходится это проходить. Если бы я могла, то все сделала бы, чтобы война прекратилась и все было, как раньше. Смотри, какой ты герой, ты нам так помогал и был так смел. Сейчас нам очень важна твоя помощь, чтобы мы были в безопасности. Сначала у нас будет временный дом, а потом мы вернемся к нам домой. Я тебя очень люблю, и мы обязательно справимся».

Если это возможно, спросите: «Что бы ты хотел взять из дома самое важное? Хочешь, я сфотографирую дом (если цел)?».

Ребенок может спросить: «Мы едем навсегда?»

Важно ответить, что вы не знаете сколько. Можно ответить: «Пока не станет безопасно».

Если ребенок спросит: «А где мы будем жить?» , скажите обязательно то, что вам неизвестно. Может, так: «У нас будет временный дом. Возможно, мы будем жить с большим количеством людей». Когда ребенок спрашивает: «А я не увижу больше своих друзей?» ― мы можем ответить: «Я уверен, что увидишь, и мы сможем им звонить и писать. А еще у тебя обязательно появятся новые. У тебя будут и старые, и новые друзья». Если отец ребенка остается в Украине, мы можем сказать: «Мы едем с тобой вдвоем. Папа присоединится к нам, как только сможет, либо мы вернемся к нему. Он может делать все возможное, чтобы скорее быть с тобой, потому что ты ― его солнышко и он тебя очень любит. Твой папа ― герой, мы будем молиться за папу, и наша любовь будет с ним, а его ― с нами». Ребенок может плакать, кричать. Старайтесь выдержать его чувства без осуждения и вины. Когда ребенок успокоится, мы можем спросить: «Какую игрушку ты хочешь взять?» Если вы едете в другую страну, возьмите, пожалуйста, несколько книг, написанных на вашем языке. Это будет очень важно. По дороге показывайте ребенку фотографии этой страны.

Второй этап ― правила

Следует сказать: «Сейчас важно, чтобы ты нам во всем помогал. Ты будешь делать то, что мы тебя попросим. Будешь всегда рядом, никуда не будешь убегать, ни с кем чужим не пойдешь, постараешься не капризничать. Нам по дороге не всегда будет удобно, но мы точно справимся. По рукам?»

И обязательно пожать ребенку руку: «Спасибо, я знала, что на тебя можно положиться».

Важно убедиться , что ребенок знает свою фамилию и имя, имена и фамилии родителей и взрослых, которые его сопровождают.

Положите ребенку в карман листик с его и вашими данными.

Дайте ребенку поручение , которое ему по силам, например: следить за его рюкзачком, отвечать за игрушку, пить воду и вам напоминать. В пути ребенку важно ощущать вашу опору.

Первая опора ― это прикосновение, чаще прикасайтесь к нему.

Вторая ― ваш взгляд. Смотрите на него, как можно более ласково, как вы умеете.

И ваш голос ― разговаривайте с ним, пойте ему песни.

Когда ребенок тревожится, он может стать гиперактивным, тревожным, капризным, вялым. Это нормальные реакции.

Пожалуйста, если ребенок жалуется, слушайте его не перебивая, не оправдываясь, давая возможность опереться на ваше терпение и понимание.

Ребенку важно слышать: «Спасибо, что так помогаешь нам в пути. Я вижу, как тебе тяжело, но ты справляешься.

Если есть что-то, что вы делали в то время, на которое приходится дорога, обязательно повторяйте это в пути: читайте сказку перед сном, пойте песни, обнимайтесь. Произносите слова, которые для вашего ребенка привычны. Возможно, это секретные слова в вашей семье. Это даст вашему ребенку чувство стабильности.

Придумайте несколько игр, в которых вы будете перенаправлять внимание и энергию ребенка.

Можно дать ему задание фотографировать дорогу.

Постарайтесь в пути поговорить о животных, у которых домик всегда с собой, например, улитке: «Где бы это животное ни было, оно всегда дома. Представь, что ты ― улитка, делай “чик-чирик ― и ты в домике”».

По приезде скажите ребенку: «Вот мы и в безопасности. Спасибо за то, что мы смогли вместе это сделать. Сейчас будем знакомиться с нашим новым домом. Он не похож на наш дом. Я не знаю, понравится ли он тебе и мне. Но мы сможем сделать его нашим. Мы с тобой ― как улитки: наш домик всегда с нами. А к другому городу мы с тобой привыкнем. Люблю тебя. У нас обязательно все будет хорошо, где бы мы ни были».

Берегите себя, и пусть у всех нас все будет хорошо.

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