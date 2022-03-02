Правила підтримки, якщо родина евакуюється з дитиною

24 лютого росія відкрито напала на Україну, і українці хоробро обороняються. Чоловіки масово стали на захист Батьківщини, а жінки з дітьми мають змогу евакуюватися. Проте діти важче переносять подібні переїзди. Як варто говорити з дитиною і які правила евакуації з дитиною ― читайте в матеріалі.

Психологиня Світлана Ройз записала для сімей ролик з інструкцією, як забезпечити дитині найм’якше сприйняття евакуації та яких правил евакуації з дитиною варто дотримуватись.

Перший етап ― інформація

Дитині важливо сказати: «Ми робимо все можливе, щоб ти був/була у безпеці, щоб ми були у безпеці. Зараз нам з тобою важливо виїхати у безпечне місце, в інше місто чи країну. Ми будемо весь час із тобою. Разом із нами їде дуже багато дітей та дорослих. Ми їхатимемо поїздом/машиною/автобусом. Нас зустрінуть дуже добрі люди та допоможуть. Ти бачиш, скільки довкола нас хороших людей? Набагато більше, ніж поганих».

У цей момент дуже важливо, щоб ваш голос звучав стійко та впевнено. Реакції дитини можуть бути різними. Важливо бути готовими до того, що дитина розплачеться і скаже, що не хоче залишати дім, друзів та іграшки.

Ми підтримуємо її почуття : «Мені теж дуже сумно, і мені так шкода, що тобі доводиться це проходити. Якби я могла, то усе зробила би, щоб війна припинилася і все було, як раніше. Дивися, який ти герой, ти нам так допомагав і був таким сміливим. Зараз нам дуже важлива твоя допомога, щоб ми були в безпеці. Спочатку ми матимемо тимчасовий дім, а потім ми повернемося до нас додому. Я тебе дуже люблю, і ми обов’язково впораємося».

Якщо це можливо, запитайте: «Що б ти хотів узяти з дому найважливіше? Хочеш, я сфотографую будинок (якщо цілий)?».

Дитина може запитати: «Ми їдемо назавжди?»

Важливо відповісти, що ви не знаєте, на скільки. Можна відповісти: «Доки не стане безпечно».

Якщо дитина спитає: «А де ми будемо жити?» , скажіть обов’язково, що вам не відомо. Може, так: «У нас буде тимчасовий дім. Можливо, ми житимемо з великою кількістю людей». Коли дитина питає: «А я не побачу більше своїх друзів?» , ми можемо відповісти: «Я впевнений, що побачиш, і ми зможемо їм дзвонити і писати. А ще в тебе неодмінно з’являться нові. У тебе будуть і старі, і нові друзі». Якщо батько дитини залишається в Україні , можемо сказати: «Ми їдемо з тобою вдвох. Тато приєднається до нас, як тільки зможе, чи ми до нього повернемося. Він може робити все можливе, щоб скоріше бути з тобою, бо ти ― його сонечко і він тебе дуже любить. Твій тато ― герой, ми будемо молитися за тата, і наша любов буде з ним, а його ― з нами». Дитина може плакати, кричати . Намагайтеся витримати її почуття без осуду та відчуття провини. Коли дитина заспокоїться, ми можемо спитати: «Яку іграшку ти хочеш взяти?» Якщо ви їдете в іншу країну, візьміть, будь ласка, кілька книг, які були б написані вашою мовою. Це буде дуже важливо. Дорогою показуйте дитині фото цієї країни.

Другий етап ― правила

Варто сказати: «Зараз важливо, щоб ти нам у всьому допомагав. Ти робитимеш те, що ми тебе попросимо. Будеш завжди поруч, нікуди не тікатимеш, ні з ким чужим не йдеш, постараєшся не вередувати. Нам у дорозі не завжди буде зручно, але ми точно впораємося. Домовилися?»

І обов’язково потиснути дитині руку: «Дякую, я знала, що на тебе можна покластися».

Важливо переконатися , що дитина знає своє прізвище та ім’я, імена та прізвища батьків та дорослих, які її супроводжують.

Покладіть дитині до кишені аркуш із її та вашими даними.

Дайте дитині доручення , яке їй під силу, наприклад: стежити за її рюкзачком, відповідати за іграшку, пити воду і вам нагадувати. У дорозі дитині важливо відчувати вашу опору.

Перша опора ― це дотик, частіше торкайтеся її.

Друга ― ваш погляд. Дивіться на неї, як тільки можливо лагідно, як ви умієте.

І ваш голос ― розмовляйте з нею, співайте їй пісні.

Коли дитина тривожиться, вона може стати гіперактивною, тривожною, примхливою, млявою. Це ― нормальні реакції.

Будь ласка, якщо дитина скаржиться, слухайте її не перебиваючи, не виправдовуючись, даючи можливість спертися на ваше терпіння та розуміння.

Дитині важливо чути: «Дякую за те, що так допомагаєш нам у дорозі. Я бачу, як тобі складно, але ти справляєшся.

Якщо є щось, що ви робили в цей час, на який припадає дорога, регулярно, обов’язково повторюйте це в дорозі: читайте казку перед сном, співайте пісню, обіймайтеся. Вимовляйте слова, які для вашої дитини звичні. Можливо, це секретні слова у вашій сім’ї. Це дасть вашій дитині відчуття стабільності.

Придумайте кілька ігор, у яких ви будете перенаправляти увагу та енергію дитини.

Можна дати їй завдання фотографувати дорогу.

Постарайтесь у дорозі поговорити про тварин, у яких будиночок завжди із собою, наприклад, равлик: «Де б ця тварина не була, вона завжди вдома. Уяви, що ти ― равлик, роби “чик-чирик ― і ти в будиночку”».

По приїзді скажіть дитині: «Ось ми й у безпеці. Дякую за те, що ми змогли разом це зробити. Зараз будемо знайомитися з нашим новим домом. Він не схожий на наш будинок. Я не знаю, чи сподобається він тобі й мені. Але ми зможемо зробити його нашим. Ми з тобою ― як равлики: наш будиночок завжди з нами. А до інших міст ми з тобою звикнемо. Люблю тебе. У нас обов’язково все буде добре, де б ми не були».

Бережіть себе, і нехай у всіх нас усе буде добре.

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