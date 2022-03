Правила підтримки, якщо родина евакуюється з дитиною

24 лютого росія відкрито напала на Україну, і українці хоробро обороняються. Чоловіки масово стали на захист Батьківщини, а жінки з дітьми мають змогу евакуюватися. Проте діти важче переносять подібні переїзди. Як варто говорити з дитиною і які правила евакуації з дитиною ― читайте в матеріалі.

Психологиня Світлана Ройз записала для сімей ролик з інструкцією, як забезпечити дитині найм’якше сприйняття евакуації та яких правил евакуації з дитиною варто дотримуватись.

У цей момент дуже важливо, щоб ваш голос звучав стійко та впевнено. Реакції дитини можуть бути різними. Важливо бути готовими до того, що дитина розплачеться і скаже, що не хоче залишати дім, друзів та іграшки.

Якщо це можливо, запитайте: «Що б ти хотів узяти з дому найважливіше? Хочеш, я сфотографую будинок (якщо цілий)?».

Важливо відповісти, що ви не знаєте, на скільки. Можна відповісти: «Доки не стане безпечно».

І обов’язково потиснути дитині руку: «Дякую, я знала, що на тебе можна покластися».

Покладіть дитині до кишені аркуш із її та вашими даними.

Коли дитина тривожиться, вона може стати гіперактивною, тривожною, примхливою, млявою. Це ― нормальні реакції.

Будь ласка, якщо дитина скаржиться, слухайте її не перебиваючи, не виправдовуючись, даючи можливість спертися на ваше терпіння та розуміння.

Дитині важливо чути: «Дякую за те, що так допомагаєш нам у дорозі. Я бачу, як тобі складно, але ти справляєшся.

Якщо є щось, що ви робили в цей час, на який припадає дорога, регулярно, обов’язково повторюйте це в дорозі: читайте казку перед сном, співайте пісню, обіймайтеся. Вимовляйте слова, які для вашої дитини звичні. Можливо, це секретні слова у вашій сім’ї. Це дасть вашій дитині відчуття стабільності.

Бережіть себе, і нехай у всіх нас усе буде добре.

