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Насколько вы хорошие родители: тест от Дмитрия Карпачева

11.09.2020

Выстроить доверительные отношения с детьми очень важно. Родитель, в первую очередь, должен быть другом для своих чад. Но иногда это сложная задача. Ведущий проекта «Супермама» Дмитрий Карпачев поделился простым тестом, который поможет определить, насколько хороши ваши отношения с детьми. Детали в нашем материале.

карпачев

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Известный психолог Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram рассказал о том, как определить, насколько доверительные отношения между родителями и детьми. 

Задайте ребенку вопрос:

«А как ты думаешь, у нас с тобой отношения лучше, чем… (называем знакомых вашего ребенка, например, Маши и ее мамы)?» 

После того, как ваш ребенок ответит, спросите: «Почему? В чем это проявляется? Как ты думаешь, почему это так?»

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Дмитрий Карпачев обращает внимание на то, что если вдруг родители услышат не совсем приятный ответ, не стоит ребенка упрекать, ругать и тем более доказывать, что он не прав. Просто нужно подумать, как можно исправить ситуацию. Такой вопрос можно повторить через несколько месяцев. 

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