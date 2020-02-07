Шановні глядачі, якщо у Вас чи Ваших знайомих раптом виникли проблеми з прийомом сигналу телеканалу СТБ, надсилайте смс з описом проблеми на номер 067-44-44-02-4.
Для повнолітніх абонентів всіх національних GSM операторів. *Вартість згідно тарифів операторів.
Дмитрий Карпачев рассказал, как правильно обниматься с ребенком
Объятия — очень важная часть отношений. Особенно это касается отношений с детьми! Ведь разве есть что-то прекраснее абсолютно искренних обнимашек с ребенком? А вы знали, как правильно обниматься? Об этом рассказал известный психолог и ведущий Дмитрий Карпачев. Детали в нашем материале.
Больше по теме: Дмитрий Карпачев возвращается на СТБ
Легендарный психолог Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram рассказал о том, как правильно обниматься с ребенком.
«Не прерываете объятий сами. Дождитесь, пока это сделает ребенок», — говорит Дмитрий Карпачев. Психолог утверждает, что только ребенок знает, сколько поддержки ему нужно получить от родителей в данный момент.
Также психолог отмечает, что это правило не о том, что нужно как можно дольше обнимать ребенка, а о том, кто должен прекращать объятия.