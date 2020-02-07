Дмитрий Карпачев рассказал, как правильно обниматься с ребенком

Объятия — очень важная часть отношений. Особенно это касается отношений с детьми! Ведь разве есть что-то прекраснее абсолютно искренних обнимашек с ребенком? А вы знали, как правильно обниматься? Об этом рассказал известный психолог и ведущий Дмитрий Карпачев. Детали в нашем материале.

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Легендарный психолог Дмитрий Карпачев на своей странице в Instagram рассказал о том, как правильно обниматься с ребенком.

«Не прерываете объятий сами. Дождитесь, пока это сделает ребенок», — говорит Дмитрий Карпачев. Психолог утверждает, что только ребенок знает, сколько поддержки ему нужно получить от родителей в данный момент.

Также психолог отмечает, что это правило не о том, что нужно как можно дольше обнимать ребенка, а о том, кто должен прекращать объятия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram 11 Авг 2017 в 2:06 PDT

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