Дмитрий Карпачев рассказал о послеродовой депрессии у мужчин

Согласно шкале социальной адаптации Холмса и Рея, беременность жены занимает 12-е место из 43 причин по уровню стресса. Более того, примерно каждый 10-й мужчина испытывает послеродовую депрессию. И если раньше этот факт вызывал у женщин ироничную улыбку, то сегодня психиатры все чаще сталкиваются с пациентами-мужчинами, у которых клинические проявления депрессии возникли после рождения ребенка. Как справиться с этим недугом? Об этом рассказал ведущий психологических проектов «Супермама» и «Супербабушка» Дмитрий Карпачев.

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Эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отмечает: мужская депрессия после родов протекает не так, как женская. Она не имеет специфических симптомов, а больше напоминает сильный стресс. Мужчинам неприятно об этом говорить, обращаться за помощью, ведь, по мнению Дмитрия Карпачева, большинство представителей сильной половины человечества не могут или не хотят признавать тот факт, что они не могут справиться с эмоциональной нагрузкой в связи с рождением ребенка.

В современном обществе до сих пор бытует стереотип про мужчину как сильное плечо, мощную стену и рыцаря в блестящих доспехах. А разве может рыцарь депрессировать из-за появления наследника? Ему положено сурово улыбнуться новорожденному и ускакать за очередными победами. Ну или стирать пеленки и стерилизовать бутылочки — с не менее суровым видом.

К слову, эксперт по вопросам детской возрастной психологии акцентирует внимание на том, что если у молодой мамы послеродовая депрессия, то папе она передастся с вероятностью 24—50%. То есть чуть ли не в половине случаев психическое расстройство распространяется на обоих родителей.

Симптомы послеродовой депрессии у мужчин:

страх, чувство беспомощности

гнев, раздражительность

физическое недомогание.

В таких случаях мужчина часто отказывается ухаживать за малышом, может даже не приближаться к нему какое-то время. Не играть, не баюкать. Он поглощен своими эмоциями. И да — он страдает!

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Как преодолеть послеродовую депрессию у мужчин

Если после рождения ребенка поведение мужчины изменилось, появились перемены в настроении или прочие симптомы, не стоит их игнорировать. Нужно обратиться за помощью к специалистам. Только под чутким руководством профессионала можно решить эту проблему.

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