23 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 40 выпуск психологического проекта «Супербабушка». Четвертой героиней десятой недели стала уступчивая бабушка Елена, которая живет с дочкой и ее семьей.

Больше по теме: Образцово-показательная бабушка, эпатажная бабушка, олдскульная бабушка и уступчивая бабушка ― участницы десятой недели «Супербабушки».

Бабушка Елена встретила своих соперниц на площадке у дома, когда гуляла с внуком Константином. Она хотела показать, как правильно нужно общаться с ребенком. Но неожиданное событие заставило бабушек буквально взорваться возмущением и обсудить воспитание.

А когда они пришли домой к Елене, то их ждала целая череда сюрпризов. Хозяйка ошарашила своих конкуренток тем, что вся семья живет в однокомнатной квартире. На замечание о расставленных по всем поверхностям вещах уступчивая бабушка ответила, что они недавно делали ремонт (в 2018 году) и не успели их разложить.

Больше по теме: «Супербабушка» выпуск 39 от 22.09.2021: Почему эпатажная бабушка Наташа в поиске?

Когда бабушки стали расспрашивать о жизни семьи, то пришли в ужас от условий, в которые загнала себя Елена. А то, что рассказала героиня об отношениях с дочкой в прошлом, повергло их в шок. Оказывается, Елена позволила работать дочери Евгении с 14 лет, поставив условие: либо она учится, либо сама себя обеспечивает.

Во время личного общения с Евгенией бабушки узнали правду о том, почему Елена живет на балконе. Также девушка рассказала, когда планирует переехать от мамы. Что ответила Лена участницам после их разговора с дочкой? Почему она растила ребенка одна, и куда пропал отец Евгении?

Что посоветовали конкурентки Елене? И какие советы дал ей Дмитрий Карпачев? Смотрите в полном 40 выпуске проекта «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 40 от 23.09.2021: Как воспитала дочку уступчивая бабушка Елена? В 40 выпуске проекта Супербабушка Елена показала, что живет с дочкой и ее семьей отчужденно. Елена впервые узнала, что на самом деле стало между ней и дочкой.

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.