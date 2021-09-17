20 сентября в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 37 выпуск психологического реалити «Супербабушка». Четыре опытные женщины будут выяснять, кто из них лучшая: образцово-показательная Инна, эпатажная бабушка Наталья, олдскульная бабушка Таскира или уступчивая бабушка Елена.

Video: Образцово-показательная бабушка, эпатажная бабушка, олдскульная бабушка и уступчивая бабушка ― участницы десятой недели «Супербабушки» Супербабушка: участницы 10 недели проекта. Образцово-показательная бабушка, эпатажная бабушка, олдскульная бабушка или уступчивая бабушка - узнайте больше об участницах 37, 38, 39 и 40 выпусков реалити Супербабушка на СТБ

Образцово-показательная бабушка Инна



Инна замужем, у нее есть дочь и внук. Бабушка не мешает родителям воспитывать ребенка и устанавливать рамки поведения для него. Инна любит путешествовать, она приверженка здорового питания и образа жизни.

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Эпатажная бабушка Наталья

У Натальи нет мужа, есть дочь и внук. Она работает в ресторане, где поет, ведет свадьбы и корпоративы. Когда гуляет со внуком в парке, то включает колонки и устраивает настоящее выступление для всех прохожих. Мнение окружающих бабушку не интересует, она может выдать «крепкое» выражение.

Олдскульная бабушка Таскира

У Таскиры семеро детей, семеро внуков и одна правнучка. Она ткет, поэтому пришла в нарядах собственного изготовления. Также создала коллектив, который поет и выступает на мероприятиях. Таскира считает, что женщина в первую очередь должна самореализоваться как мать. Она гуляет с внуками на улице и обожает печь им пирожки.

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Уступчивая бабушка Елена

Елена работала в космических войсках, а сейчас — администратором в клинике. У нее есть дочь и внук, которые живут вместе с ней. Бабушка не хочет выходит замуж и считает себя волком-одиночкой. За внуком они с дочкой смотрят по очереди, как позволяют смены на работе. Лена делает все, что говорит дочь, и ничего не запрещает ребенку.

Смотрите 10 неделю проекта «Супербабушка» уже с 20 сентября с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ.

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