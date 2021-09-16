В 36 выпуске психологического проекта «Супербабушка» стало известно имя победительницы девятой недели. Кого высоко оценили участницы и эксперт Дмитрий Карпачев? И кто победил: бабушка-подруга, бабушка-анархия, просветленная бабушка или бабушка-звезда?

В течение недели четыре участницы «Супербабушки» общались и ходили в гости друг к другу, изучая быт и семейный уклад. Первой была просветленная бабушка Лариса, у которой шестеро детей и внучка. Она также заботилась о племянниках, чьи родители погибли. Вся ее семья разбросана по разным городам, поэтому женщине приходится часто путешествовать. Свое свободное время она уделяет духовным практикам: медитации, визуализации, созданию аффирмаций и т. д.

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Бабушка-анархия Людмила построила свой бизнес, продала его и теперь занимается выполнением своих мечт и мечт внуков. Она дает им свободу совершать ошибки, у них нет четких границ поведения. Но не во всех вопросах воспитания дети согласны с ней.

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Бабушка-звезда Светлана около 30 лет поет в хоре «Десняночка», пишет стихи и песни, знает наизусть более 400 поговорок и пословиц, которые активно использует в воспитании. Она постоянно закаляет внука трудом на огороде — мальчик живет с ней после того, как его мама второй раз вышла замуж и родила, но не наладила отношения в семье.

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Бабушка-подружка Елена владеет аудиторской компанией, у нее две дочки и внучка. Все свое свободное время она проводит с ними, путешествуя и развлекаясь. Ее второй муж живет в другой области, внучка растет без папы — он в Грузии, а старшая дочь не замужем.

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«Супербабушка» 9 неделя — оценки:

Светлана — 70

Людмила — 69

Лариса — 51

Елена — 48

Дмитрий Карпачев 10 баллов отдал Людмиле — ему понравилось, что она знает о своих недостатках и старается их исправлять. Таким образом победительницей девятой недели психологического проекта «Супербабушка» стала бабушка-анархия Людмила.

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