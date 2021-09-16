Героиней 35 выпуска проекта «Супербабушка» стала сельская женщина Светлана. Бабушка-звезда показала участницам, как занимается хозяйством, проводит досуг и воспитывает внука.

Светлана встретила супербабушек на пороге дома под песню хора «Десняночка», в котором поет уже более 30 лет. Таким образом героиня показала, как много для нее значит творчество. Кроме того она пишет стихи и песни, знает наизусть более 400 поговорок и пословиц, которые активно использует в воспитательных беседах с внуками.

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А чтобы городские участницы реалити «Супербабушка» на себе прочувствовали сельскую жизнь, бабушка-звезда устроила им трудотерапию и предложила посадить кукурузу. На помощь поспешил ее старший внук Рома, которого бабушка закаляет трудом на огороде регулярно. Оказалось, что мальчик не просто приезжает погостить и помочь, а постоянно живет у бабушки последние пять лет.

Светлана объяснила, почему вынуждена была забрать внука к себе. Его мама второй раз вышла замуж и родила ребенка, но не помогла пережить сыну этот стресс и наладить хорошие отношения между всеми членами семьи. Из-за отсутствия внимания и заботы со стороны мамы у мальчика проявилось агрессивное поведение в школе, его дважды исключали и даже направили в психоневрологический диспансер. Чтобы не допустить этого, Светлана спасла ребенка и взяла на себя ответственность за его жизнь.

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Бабушка-звезда удивила соперниц еще больше, когда рассказала о своем материнстве. В браке с первым мужем у нее дважды срывались беременности из-за перегрузок в работе, она перенесла сложную операцию, после которой больше не могла иметь детей. Так как муж не согласился на усыновление, уже после развода Света самостоятельно воспитывала приемную дочь.

Спустя время к ней приходил свататься вдовец, дочка которого попросила Свету стать ее мамой. Женщина не могла отказать ребенку и согласилась на этот брак. Но оказалось, что мужчина был пьяницей и вел себя очень агрессивно. Светлана продолжала с ним жить, чтобы не оставлять его дочь с тираном. А когда дети выросли, сразу же развелась и начала жить для себя.

Как прошел разговор участниц с мамой Ромы? И почему Дмитрий Карпачев настоятельно рекомендовал Светлане не отпускать внука жить к маме? Смотрите в полном 35 выпуске проекта «Супербабушка».

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