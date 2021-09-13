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«Супербабушка» выпуск 33 от 13.09.2021: Какие трагические события произошли в жизни просветленной бабушки Ларисы?

13.09.2021

13 сентября в эфир телеканала СТБ вышел 33 выпуск психологического проекта «Супербабушка». Первой героиней девятой недели стала просветленная бабушка Лариса. Она считает, что ее миссия как бабушки — научить свою внучку быть счастливой и суметь выйти из любой жизненной ситуации достойно. Так ли это на самом деле, проверяли конкурентки.

супербабушка

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Лариса вместе с младшей дочерью Валерией встретила соперниц в ресторане с видом на Крещатик, чтобы устроить французский завтрак с круассанами и коктейлями. Лера рассказала бабушкам, что живет и учится в Польше, поэтому временами ей не хватает общения с мамой. К тому же удивила участниц заявлением, что в будущем должна отплатить маме за все потраченные на нее ресурсы. 

супербабушка

А когда вспомнили духовные практики, героиня выпуска рассказала о своем пути. После серьезных потрясений в жизни она начала перестраивать образ мышления и питания, употребляя только то, что растет под солнечным светом, и отказываясь от мяса. Также Лариса продемонстрировала соперницам дыхательную гимнастику, которую делает каждое утро. 

супербабушка

После завтрака просветленная бабушка предложила продолжить знакомство с остальными детьми. Сначала они встретились с дочерью Викторией и внучкой Элиной-Розой, которая смущалась и не хотела общаться с незнакомками. Лариса это прокомментировала тем, что в их семье главный принцип воспитания — не принуждать, если ребенок чего-то не хочет. А в ответ на вопрос об отношениях между Викой и Ларисой участницы услышали трагическую историю: оказалось, что Лариса — тетя Вики, которая опекала их с братом после смерти родителей. 

супербабушка

Хозяйственность просветленной бабушки конкурентки так и не смогли оценить, потому что были приглашены в квартиру ее сына. Собственного жилья в Киеве у Ларисы нет, поскольку постоянно она проживает то в Бердянске, то в Одессе. Но чтобы погрузить участниц в свою жизнь, женщина привезла с собой самое ценное — родовое дерево ― и познакомила с сыновьями. 

Что заставило сыновей не общаться с матерью несколько лет? Как сложились отношения у Ларисы с мужем? И почему дети переняли от мамы модель поведения жертвенности? Смотрите в полном 33 выпуске реалити «Супербабушка».

Video: «Супербабушка» выпуск 33 от 13.09.2021: Какие трагические события произошли в жизни просветленной бабушки Ларисы?

В 33 выпуске проекта Супербабушка героиней стала просветленная бабушка Лариса. Почему женщина решила посвятила всю себя детям? Смотрите в 33 выпуске Супербабушки

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