Почему авторитарное воспитание делает детей несчастными?

Ведущий проекта «Супермама»-4 на СТБ, эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев дает дельные советы, которые помогут вам разобраться с семейными проблемами или воспитанием детей.

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В своем Instagram Дмитрий Карпачев опубликовал пост, посвященный тому, как строгое воспитание негативно влияет на психику детей и ощущение счастья.

«“Отец суровым был, ни разу не похвалил, ремня давал частенько. Но как-то ж я вырос и стал нормальным человеком”. Такие фразы встречаются чуть ли не в любой дискуссии на тему воспитания. Поклонники строгих методов и физических наказаний уверены, что если их “как-то” вырастили, то они стали “нормальными людьми”», ― пишет эксперт.

Для примера он приводит статистику по состоянию психического здоровья украинцев, которая была в его распоряжении.

каждый третий украинец страдает от нервных расстройств;

психические расстройства — у 1,2 млн граждан страны;

количество психиатрических диагнозов уже на уровне показателей по сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Прошлые поколения жили в суровых условиях. И так же воспитывали своих детей. И вот результат. Так стоит ли опираться на фразу “Меня воспитывали в строгости, и я так же буду поступать со своими детьми”?» ― спрашивает он у читателей.

Дмитрий привел фразы, которые чаще всего используются при авторитарном воспитании детей.

«Последствия родительского авторитаризма могут отравлять жизнь ребёнку и в детстве, и во взрослой жизни», ― утверждает специалист.

Последствия авторитарного воспитания детей:

низкая самооценка;

инфантилизм;

замкнутость, отсутствие доверия к людям;

бунтарство, агрессия;

склонность к депрессиям.

«А ведь альтернатив на самом деле много. Одна из них называется похожим словом — авторитетное воспитание», ― отмечает Карпачев.

Что такое авторитетное воспитание

Авторитетный стиль — это про свободу выбора и уважение границ личности взрослого и ребёнка.

Это самостоятельность, но разумная — с подготовкой, поддержкой и помощью тогда, когда она необходима.

Авторитетный — от слова «авторитет». Такой родитель не боится потерять свой вес в глазах ребёнка. Он есть у него по умолчанию.

Ещё одна альтернатива — воспитание в стиле коучинг.

Родитель становится наставником для ребёнка.

Положительные результаты воспитания достигаются не через муштру и ограничения, а через донесение важности правил и мотивацию.

Коучинг — это поддержка и помощь. Ребёнок знает, к кому обращаться в сложной ситуации.

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«Выбирать вам, как воспитывать своих детей. Но помните, что от этого выбора зависит, кем они станут через 10―20 лет», ― резюмировал Дмитрий Карпачев свои советы.

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