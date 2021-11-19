Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Почему авторитарное воспитание делает детей несчастными?

19.11.2021

Ведущий проекта «Супермама»-4 на СТБ, эксперт по детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев дает дельные советы, которые помогут вам разобраться с семейными проблемами или воспитанием детей.

Дмитрий Карпачев

Больше по теме: Методики развития ребенка после года: совет психолога Татьяны Лариной

В своем Instagram Дмитрий Карпачев опубликовал пост, посвященный тому, как строгое воспитание негативно влияет на психику детей и ощущение счастья.

«“Отец суровым был, ни разу не похвалил, ремня давал частенько. Но как-то ж я вырос и стал нормальным человеком”. Такие фразы встречаются чуть ли не в любой дискуссии на тему воспитания. Поклонники строгих методов и физических наказаний уверены, что если их “как-то” вырастили, то они стали “нормальными людьми”», ― пишет эксперт.

Для примера он приводит статистику по состоянию психического здоровья украинцев, которая была в его распоряжении.

  • каждый третий украинец страдает от нервных расстройств;
  • психические расстройства — у 1,2 млн граждан страны;
  • количество психиатрических диагнозов уже на уровне показателей по сердечно-сосудистым заболеваниям.

«Прошлые поколения жили в суровых условиях. И так же воспитывали своих детей. И вот результат. Так стоит ли опираться на фразу “Меня воспитывали в строгости, и я так же буду поступать со своими детьми”?» ― спрашивает он у читателей.  

Дмитрий привел фразы, которые чаще всего используются при авторитарном воспитании детей.

«Последствия родительского авторитаризма могут отравлять жизнь ребёнку и в детстве, и во взрослой жизни», ― утверждает специалист.

Последствия авторитарного воспитания детей:

  • низкая самооценка;
  • инфантилизм;
  • замкнутость, отсутствие доверия к людям;
  • бунтарство, агрессия;
  • склонность к депрессиям.

«А ведь альтернатив на самом деле много. Одна из них называется похожим словом — авторитетное воспитание», ― отмечает Карпачев.

Что такое авторитетное воспитание

  • Авторитетный стиль — это про свободу выбора и уважение границ личности взрослого и ребёнка.
  • Это самостоятельность, но разумная — с подготовкой, поддержкой и помощью тогда, когда она необходима.
  • Авторитетный — от слова «авторитет». Такой родитель не боится потерять свой вес в глазах ребёнка. Он есть у него по умолчанию.

Ещё одна альтернатива — воспитание в стиле коучинг.

  • Родитель становится наставником для ребёнка.
  • Положительные результаты воспитания достигаются не через муштру и ограничения, а через донесение важности правил и мотивацию.
  • Коучинг — это поддержка и помощь. Ребёнок знает, к кому обращаться в сложной ситуации.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)

«Выбирать вам, как воспитывать своих детей. Но помните, что от этого выбора зависит, кем они станут через 10―20 лет», ― резюмировал Дмитрий Карпачев свои советы.

Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить