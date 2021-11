Чому авторитарне виховання робить дітей нещасними?

Ведучий проєкту «Супермама»-4 на СТБ, експерт із дитячої вікової психології Дмитро Карпачов дає слушні поради, які допоможуть вам розібратися із сімейними проблемами чи вихованням дітей.

У своєму Instagram Дмитро Карпачов опублікував пост, присвячений тому, як суворе виховання негативно впливає на психіку дітей і відчуття щастя.

«“Батько суворим був, жодного разу не похвалив, ременя давав часто. Але якось я виріс і став нормальною людиною”. Такі фрази трапляються майже в будь-якій дискусії на тему виховання. Прихильники суворих методів та фізичних покарань упевнені, що якщо їх “якось” виростили, то вони стали “нормальними людьми”», ― пише Дмитро.

Для прикладу він наводить статистику про стан психічного здоров’я українців:

«Попередні покоління жили в суворих умовах. І так само виховували своїх дітей. І ось результат. Так чи варто спиратися на фразу “Мене виховували в суворості, і я так само робитиму зі своїми дітьми”?» ― запитує він у читачів.

Експерт навів фрази, які найчастіше використовуються під час авторитарного виховання дітей.

«Наслідки батьківського авторитаризму можуть отруювати життя дитині і в дитинстві, і в дорослому житті», ― стверджує фахівець.

Наслідки авторитарного виховання дітей:

«Проте альтернатив насправді багато. Одна з них називається схожим словом ― авторитетне виховання», ― зазначає Карпачов.

Що таке авторитетне виховання

Ще одна альтернатива ― виховання у стилі коучинг.

«Вибирати вам, як виховувати своїх дітей. Але пам’ятайте, що від цього вибору залежить, ким вони стануть через 10―20 років», ― резюмував Дмитро Карпачов свої поради.

