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Чому авторитарне виховання робить дітей нещасними?

19.11.2021

Ведучий проєкту «Супермама»-4 на СТБ, експерт із дитячої вікової психології Дмитро Карпачов дає слушні поради, які допоможуть вам розібратися із сімейними проблемами чи вихованням дітей.

Дмитро Карпачов

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У своєму Instagram Дмитро Карпачов опублікував пост, присвячений тому, як суворе виховання негативно впливає на психіку дітей і відчуття щастя.

«“Батько суворим був, жодного разу не похвалив, ременя давав часто. Але якось я виріс і став нормальною людиною”. Такі фрази трапляються майже в будь-якій дискусії на тему виховання. Прихильники суворих методів та фізичних покарань упевнені, що якщо їх “якось” виростили, то вони стали “нормальними людьми”», ― пише Дмитро.

Для прикладу він наводить статистику про стан психічного здоров’я українців:

  • кожен третій українець страждає на нервові розлади;
  • психічні розлади ― у 1,2 млн громадян країни;
  • кількість психіатричних діагнозів уже на рівні показників серцево-судинних захворювань.

«Попередні покоління жили в суворих умовах. І так само виховували своїх дітей. І ось результат. Так чи варто спиратися на фразу “Мене виховували в суворості, і я так само робитиму зі своїми дітьми”?» ― запитує він у читачів.

Експерт навів фрази, які найчастіше використовуються під час авторитарного виховання дітей.

«Наслідки батьківського авторитаризму можуть отруювати життя дитині і в дитинстві, і в дорослому житті», ― стверджує фахівець.

Наслідки авторитарного виховання дітей:

  • низька самооцінка;
  • інфантилізм;
  • замкнутість, відсутність довіри до людей;
  • бунтарство, агресія;
  • схильність до депресій.

«Проте альтернатив насправді багато. Одна з них називається схожим словом ― авторитетне виховання», ― зазначає Карпачов.

Що таке авторитетне виховання

  • Авторитетний стиль — це про свободу вибору і повагу до меж особистості дорослого та дитини.
  • Це самостійність, але розумна — з підготовкою, підтримкою та допомогою тоді, коли вона потрібна.
  • Авторитетний ― від слова «авторитет». Такий батько не боїться втратити свою вагу в очах дитини. Вона є в нього за замовчуванням.

Ще одна альтернатива ― виховання у стилі коучинг.

  • Батько стає наставником для дитини.
  • Позитивні результати виховання досягаються не через муштру та обмеження, а через пояснення важливості правил і мотивацію.
  • Коучинг ― це підтримка та допомога. Дитина знає, до кого звертатися у складній ситуації.

 

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Допис, поширений Дмитрий Карпачев (@karpachoff)

«Вибирати вам, як виховувати своїх дітей. Але пам’ятайте, що від цього вибору залежить, ким вони стануть через 10―20 років», ― резюмував Дмитро Карпачов свої поради.

Психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

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