«Супермама» на СТБ: чим дивуватимуть матусі, які виховують підлітків?

25.05.2026

У понеділок, 25 травня, глядачі СТБ познайомляться з новою четвіркою героїнь 11-го сезону реаліті «Супермама». Вони ділитимуться своїми історіями й принципами виховання дітей та вкотре доводитимуть, що українські матусі незламні. Цього тижня на глядачів чекатиме знайомство з матусями, які виховують підлітків.  

Дмитро Карпачов

Чим дивуватимуть матусі на 9 тижні «Супермама» 11 сезон

Першою гостей зустрічатиме «мама норміса» Ярослава. Вона виховує 11-річного Олексія. Ярослава працює керуючою готельно-ресторанного комплексу. На роботі учасниця реаліті впливова та серйозна, а ось вдома – завжди на одній хвилі зі своїм сином. Ярослава – мама в тренді, слідкує за усім, що подобається підліткам. В їх родині відсутні підліткові бунти, адже син з мамою, перш за все, друзі. Чи дійсно все так ідеально в їх родині?    

Супермама 11 сезон: учасниці 9 тижня 2026

Далі учасниць зустрічатиме «мама спортика» Ірина. Вона виховує 11-річного Даніїла. Ірина багато працювала у житті, тому зараз має певний капітал і може присвятити синові вдосталь часу. Мама займається стрільбою, боксом, відвідує зал. Вона сильна жінка, і сина виховує так само. Він знає, що слово мами – закон. Дисципліна і порядок, на думку Іри, шлях до успіху. Даніїл має свої зобов’язання, правила та покарання. Чи зберігається при цьому близькість в родині?    

Супермама 11 сезон: учасниці 9 тижня 2026

Наступною суперниць зустрічатиме «мама леді та кадета» Ніна. Вона виховує 11-річну Поліну та 14-річного Артема. Ніна працює масажисткою та допомагає людям позбутися болю. Донька учасниці реаліті навчається в ліцеї леді, там їй прищеплюють розуміння етикету, самоповаги та вміння тримати себе в будь-якій компанії. Вона вміє доглядати за собою, володіє двома мовами та ходить на різні види танців. Син Ніни – кадет військового ліцею, навчається дисциплін, які має опановувати кожен чоловік: витривалість, стрільба, перша допомога тощо. В навчальних закладах дітям дають необхідні знання, а ось мама – свою любов. Перевірити правила життя родини вже готові суперниці.  

Супермама 11 сезон: учасниці 9 тижня 2026

Останньою на гостей чекатиме «мама анімешника» Настя. Разом з чоловіком вона виховує 12-річного Романа, неформального підлітка, який шукає себе. Син обожнює аніме та відповідно вдягається. Настя дозволяє йому все: фарбувати волосся та робити пірсинг, дає можливість проявлятися так, як він того хоче. У Насті з чоловіком сімейний бізнес – кав’ярня. Як живе родина? Та хто стане переможницею цього тижня? 

Супермама 11 сезон: учасниці 9 тижня 2026

Нагадуємо, щотижня четвірка героїнь із різними принципами виховання вирушить в гості одна до одної, щоб оцінити суперниць у трьох категоріях: виховання дітей, хазяйновитість і самореалізація. Під час фінальної зустрічі свою оцінку одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов.

Матуся, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «Супермама». В кожному випуску глядачі дізнаються практичні та цінні поради про виховання дітей від ведучого проєкту Дмитра Карпачова.

Дивіться з понеділка по четвер, о 18:50 на СТБ! 

