Мы запустили курс лекций от специалистов по психологии ― «Правила сильных и непобедимых», которые помогут всем поддерживать свою психику во время войны. Эксперт по вопросам детской возрастной психологии ведущий «Супермамы» и «Супербабушки» Дмитрий Карпачев озвучил важную сейчас тему ― почему люди чувствуют вину и что делать, чтобы избавиться от этого чувства.

Чувство вины не зависит от того, что вы делаете. Чувство вины ― это следствие внутреннего конфликта между тем, что человек хочет делать, и тем, что от него ожидают другие.

«Сейчас, когда идет война и жизнь может оборваться в любой момент, как раз настало то время, когда нужно прекратить тратить свою жизнь на то, чтобы оправдать чьи-то надежды. Попытайтесь прежде всего руководствоваться собственной совестью, а не ожиданиями окружающих. Ведь никто, кроме вас, не знает, как вам прожить собственную жизнь», ― говорит Дмитрий Карпачев.

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«Я знаю тех, кто чувствует вину из-за того, что не успел вывезти ребенка в безопасное место. Также я знаю тех, кто чувствует вину за то, что у них на столе свежая выпечка, в то время как другие топят снег, чтобы напиться. Кто-то чувствует вину за то, что не занимается волонтерской деятельностью, а кто-то чувствует вину за то, что занимается волонтерской деятельностью, но делает, на его взгляд, недостаточно. Дело не в том, что вы делаете, а в том, даете ли вы себе право жить по своему усмотрению, ― потому что именно это является лучшей прививкой от чувства вины», ― подчеркивает Карпачев.

Надо понимать: чем бы вы ни занимались и что бы вы ни делали, если вы чувствуете вину ― она рано или поздно вас разрушит. Поскольку это чувство очень утомительно, вы через некоторое время эмоционально утомите себя так, что не сможете ничем заниматься. Ведь ваша нервная система требует отдыха. Более того, постоянный стресс может истощить ваш иммунитет, и вы вообще сляжете с какой-то болезнью. Так как чувство вины токсично, человек может начать подсознательно себя от него защищать. Он распишется в своей неполноценности, впадет в состояние жертвы, опустит руки и вообще перестанет что-либо делать, даже заботиться о себе.

Как справиться с чувством вины

Не пытайтесь оправдать чьи-либо ожидания.

«Сосредоточьтесь на том, что вы не должны удовлетворять чьи-то ожидания в отношении вас ― особенно сейчас. Что бы вы ни сделали, всегда найдется тот, кто скажет, что можно было бы сделать больше», ― объясняет эксперт.

Ругайте не себя, а врага.

«Вместо того, чтобы ругать себя за те обстоятельства, при которых вы не можете делать то, что вы считаете необходимым, перенаправьте свою агрессию на врага. Это ведь он, а не вы, виноват в том, что происходит. Хотя бы направьте свою агрессию на того, кому она действительно адресована. Это лучше, чем убивать себя и свою психику автоагрессией», ― отмечает Дмитрий.

Найдите свой вид помощи стране.

«Вместо того чтобы ругать себя и физически и эмоционально истощаться, позвольте себе найти тот вид помощи Украине, который будет вас вдохновлять. И вы будете заниматься им не из-за чувства вины. Надо понимать, что на чувстве вины вы много не сделаете. Ведь рано или поздно вас измотает, и вам будет трудно даже о себе заботиться, не говоря уже о том, чтобы кому-то там помогать», ― акцентирует эксперт.

«Учитывая это все, перед вами встает следующая задача. Вам нужно найти такой вид помощи, который вам будет по душе и будет вас вдохновлять, а не истощать. Ведь только в таком случае вы сможете помогать столько, сколько потребуется для победы», ― подчеркивает Карпачев.

Быть полезным ― это не всегда то, что делают другие. Быть полезным ― это делать то, что у тебя хорошо получается. Главное ― помнить, что любой вклад в победу важен. Остаться живым, не быть для других обузой и не сеять панику ― это уже неплохой вклад в будущее нашего государства.

«Конечно, лучше помогать хоть как-то, чем не делать ничего, но лучше не делать ничего, чем делать то, в результате чего вы можете превратиться в беспомощного больного человека, которому самому нужна будет помощь волонтеров.

Позаботьтесь о своей психической адекватности, делайте то, чем вы можете быть полезны, и внесите свой уникальный вклад в победу», ― советует эксперт.

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