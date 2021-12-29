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«Супермама» 4 сезон выпуск 55 от 29.12.2021: Как воспитывает детей мама-подружка Оля?

29.12.2021

29 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выходит 55 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где станет известно, счастливы ли дети мамы-подружки Оли, которая родила в 16. Что будет в 55 выпуске 4 сезона проекта «Супермама» на СТБ ― читайте в материале.

Video: «Супермама» 4 сезон выпуск 55 от 29.12.2021: Как воспитывает детей мама-подружка Оля?

Супермама 4 сезон 55 выпуск: Почему мама-подруга Оля не живет вместе со своими детьми? Как прошла инспекция – смотрите в 55 выпуске Супермамы 2021

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Певица Оля воспитывает двоих детей ― 14-летнего Романа и 9-летнюю Глорию. Героиня дважды была замужем и дважды разведена. Она не побоялась остаться одна с маленькими детьми и строит карьеру. Оля говорит, что обе ее беременности были запланированы. Ее дети тоже интересуются музыкой и творчеством. Оля считает себя супермамой, потому что является другом для детей и пытается откровенно все с ними обсуждать и решать проблемы.

В 55 выпуске реалити «Супермама»-4 от 29.12.2021 мы узнаем:

  • Куда Оля пригласила мамочек для знакомства? Чем она решила их удивить?
  • Что героиня рассказала о своей карьере и чем напугала конкуренток?
  • Как сложились отношения у Оли с первым мужем, и почему она убегала от него?
  • Когда Оля решила забеременеть второй раз и почему бросила отца ребенка?
  • Где живет героиня, и что у нее дома обнаружили участницы?
  • Как прошло знакомство с детьми мамы-подружки, и удалось ли пообщаться с ними наедине?
  • Что Оля приготовила для мамочек на ужин, и как прошла вечеринка?
  • Какие советы дал маме-подружке Дмитрий Карпачев?

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