29 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 55 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, чи щасливі діти у мами-подружки Олі, яка народила в 16 років. Що буде в 55 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама на максимум, мама-подружка, жінка-ідеал та мама з помилками минулого ― учасниці 14 тижня

Співачка Оля виховує двох дітей ― 14-річного Романа та 9-річну Глорію. Героїня двічі була заміжня і двічі розлучена. Вона не побоялася залишитися сама з маленькими дітьми і будує кар’єру. Оля каже, що обидві її вагітності були заплановані. Її діти також цікавляться музикою і творчістю. Оля вважає себе супермамою, бо є другом для дітей і намагається відверто все з ними обговорювати та вирішувати проблеми.

У 55 випуску реаліті «Супермама»-4 від 29.12.2021 ми дізнаємось:

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.