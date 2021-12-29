29 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ виходить 55 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де стане відомо, чи щасливі діти у мами-подружки Олі, яка народила в 16 років. Що буде в 55 випуску 4 сезону проєкту «Супермама» на СТБ ― читайте в матеріалі.

Video: «Супермама» 4 сезон випуск 55 від 29.12.2021: Як виховує дітей мама-подружка Оля? Супермама 4 сезон 55 випуск: Чому мама-подруга Оля не живе разом зі своїми дітьми? Як пройшла інспекція – дивіться у 55 випуску Супермами 2021

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Співачка Оля виховує двох дітей ― 14-річного Романа та 9-річну Глорію. Героїня двічі була заміжня і двічі розлучена. Вона не побоялася залишитися сама з маленькими дітьми і будує кар’єру. Оля каже, що обидві її вагітності були заплановані. Її діти також цікавляться музикою і творчістю. Оля вважає себе супермамою, бо є другом для дітей і намагається відверто все з ними обговорювати та вирішувати проблеми.

У 55 випуску реаліті «Супермама»-4 від 29.12.2021 ми дізнаємось:

Куди Оля запросила матусь для знайомства? Чим вона вирішила їх здивувати?

Що героїня розповіла про свою кар’єру і чим нажахала конкуренток?

Як склалися стосунки в Олі з першим чоловіком, і чому вона тікала від нього?

Коли Оля вирішила завагітніти вдруге і чому покинула батька дитини?

Де живе героїня, і що в неї вдома знайшли учасниці?

Як пройшло знайомство з дітьми мами-подружки, і чи вдалося поспілкуватися з ними наодинці?

Що Оля приготувала для матусь на вечерю, і як пройшла вечірка?

Які поради дав мамі-подружці Дмитро Карпачов?

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