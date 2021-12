27 грудня о 19:05 на телеканалі СТБ вийде 53 випуск 4 сезону психологічного реаліті «Супермама». Чотири нові учасниці продемонструють, що вони знаються на материнстві краще за інших, і спробують отримати титул «супермама». На чотирнадцятому тижні сезону за омріяне звання боротимуться: мама на максимум Надя, мама-подружка Оля, жінка-ідеал Аліна та мама з помилками минулого Ксенія. Докладніше про кожну учасницю читайте в матеріалі.

Надя виховує 9-місячного сина Влада ― тезку свого чоловіка, з яким живе 5 років. За освітою вона парикмахерка, відкрила свій салон, потім під час схуднення стала нутриціологинею. Також Надя ― майстерка спорту з паверліфтингу. Вона за максимальну безпеку — по всій оселі встановлено камери та сигналізацію. Надя вважає себе супермамою, бо все доводить до максимуму, особливо материнство.

Оля має 14-річного сина Романа та 9-річну доньку Глорію. Вона завагітніла у 16 років, і це була запланована дитина. Оля двічі розлучена, сама виховує дітей, займається самореалізацією і виглядає майже як однолітка сина. Вона — співачка в стилі поп-рок, син грає на гітарі, а донька ― на фортепіано, співає та малює. Оля вважає себе супермамою, бо є подружою для дітей ― вони можуть поділитися з нею будь-якими проблемами.

Аліна виховує двох доньок: 10-річну Айзу та 5-річну Ельзу-Манік. Її чоловік Олег ― адвокат, а сама вона ― тренерка і майстриня з перманентного макіяжу та контурної пластики. Аліна ― учасниця 3 сезону «МастерШеф». Вона вважає, що в неї ідеальна сім’я, а сама вона ідеально готує і виглядає.

Ксенія працює в секс-шопі і вважає себе деякою мірою психологинею. Якісний секс для неї дорівнює щасливому сімейному життю. На знайомство з учасницями вона принесла кожній по маленькому подаруночку для приємних відчуттів. Ксенія 5 років заміжня за Анатолієм і виховує 18-річного сина Дениса. Тільки зараз вона почала ставати справжньою мамою, бо син жив окремо від неї. Тепер Ксенія робить усе, щоб бути максимально близькою з ним. Вона вважає себе супермамою, бо прийняла свої помилки минулого і виправляє їх.

Протягом тижня учасниці ходитимуть одна до одної в гості з інспекціями. Вони оцінять суперниць за такими критеріями: материнство, хазяйновитість і саморозвиток. У фіналі експерт з питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов віддасть одній із них свої 10 балів. Учасниця, яка набере найбільшу кількість балів, отримає заповітне звання «супермама».

Психологічний проєкт «Супермама»-4 виходить на СТБ о 19:05 з понеділка по четвер. Не пропустіть нові випуски!

