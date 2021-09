Новий 4 сезон проєкту «Супермама» на СТБ стартує 27 вересня о 19:05. З весни творці психологічного реаліті готувалися показати українцям нові приголомшливі історії жінок, які створили сім’ю і виховують або готуються виховувати дітей. Уже вчетверте поспіль СТБ заінтригував глядачів, і скоро всі дізнаються найрізноманітніші способи побудови взаємин і виховання дітей. Керівниця проєкту Марія Бєлая розкрила подробиці «Супермами»-4 перед прем’єрою сезону.

Більше на тему: «Супербабуся»: СТБ оголошує кастинг на новий проєкт

Авторство ідеї проєкту належить французам, але українська версія «Супермами» ― найуспішніша у світі. Сотні і тисячі жінок хочуть розповісти свої історії та отримати пораду, як досягти гармонії в сім’ї. Українці проявили небувалий інтерес до «Супермами» і з нетерпінням чекають на нові випуски. Адже тема виховання дітей актуальна завжди.

Розкажіть, які сюрпризи будуть у четвертому сезоні?

― Секрет успіху цього проєкту ― дивовижні історії жінок. У нас дивовижний кастинг, і історії будуть ще дивовижніші.

Із найбільш пам’ятного ― буде жінка, яка відсиділа у в’язниці; жінка, у якої різниця у віці з чоловіком і батьком її дитини ― 33 роки, їй самій 28; буде мама-диджейка, яка веде нічне життя з усіма наслідками.

У нас буде пара, де у подружжя вільні стосунки, і діти в курсі. Чоловік і дружина можуть кохатися, з ким захочуть, ― так вони домовилися. Героїня не може завагітніти, тому думає взяти яйцеклітину колишньої дружини.

Як проходить відбір на реаліті «Супермама»?

― Кастинг не припиняється третій рік. У нас великий потік людей, і наша країна настільки багата дивовижними жінками, що цього не бракує. Вони самі до нас приходять із бажанням розповісти свою історію, показати, чогось навчитися і подивитися на себе збоку.

А важко знімати під час карантину?

― Ми дотримуємося всіх норм, які прописані законодавством, ходимо в масках. Тому вже всі адаптувалися до карантину. Це важко було рік тому.

Як французькі партнери оцінюють українську адаптацію «Супермами»?

― Наші французькі партнери дуже захоплюються і кажуть, що українська ― найкраща адаптація в світі. Просто в жодній версії проєкту не було стільки серій і стільки сезонів, як в Україні. Головний показник успіху ― любов глядачів, рейтинги, кількість переглядів і тривалість показу в ефірі. У французів було два сезони по вісім епізодів, наскільки мені відомо. Ми успішніші вже разів у десять.

Чи будуть нові сезони «Супермами» у нас?

― Ще є багато історій, які хотілося б розповісти, і жодна з них не схожа на попередню.

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.