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«Супербабуся»: СТБ оголошує кастинг на новий проєкт

16.09.2021

Телеканал СТБ оголошує кастинг на другий сезон психологічного реаліті «Супербабуся». Усі деталі читайте в нашому матеріалі.

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Новий проєкт для супербабусь! Якщо ви виховуєте онуків, краще за батьків знаєте, що їм потрібно, і вважаєте, що заслуговуєте на звання супербабусі, цей проєкт для вас! Телефонуйте за вказаними номерами:

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Video: «Супербабуся»: СТБ оголошує кастинг на новий проєкт

Телеканал СТБ готує для вас подарунок - кастинг на новий проект - Супербабуся

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