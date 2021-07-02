Прем’єра Супербабуся – дивіться 21 липня на СТБ
02.07.2021
Не пропустіть прем’єру шоу від творців кращого реаліті Супермама – дивіться Супербабуся 21 липня на СТБ!
Думаєте, що бабцям місце на лавці? Ми покажемо вам, на що вони спроможні насправді. Ви познайомитеся з незвичайними жінками, світогляд яких зруйнує стереотипи щодо бабусь. Ба більше, реаліті Супербабуся нарешті дасть відповідь на одвічне запитання, яке турбує молоді сім’ї: бабця – це та, без якої неможливо жити, чи та, з ким неможливо перебувати під одним дахом?
Дивіться онлайн прем’єру шоу Супербабуся 21 липня на СТБ
Video: Прем’єра Супербабуся – дивіться 21 липня на СТБ
Прем'єра – Супербабуся 1 сезон почнеться вже 21 липня на СТБ. Дивіться нові випуски Супербабуся 1 сезон
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