21 липня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра психологічного реаліті «Супербабуся». від творців популярного проєкту про виховання дітей «Супермама». Ведучий – експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов

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Вважаєте, що бабусям місце тільки на лавочці? Літня прем’єра на телеканалі СТБ покаже, на що вони здатні насправді. Героїнями стали, звичайно ж, бабусі різного віку і з кардинально різними поглядами на виховання дітей. Світогляд і спосіб життя учасниць зруйнують стереотипи про бабусь. А також допоможуть відповісти на одвічне запитання, яке турбує кожну молоду сім’ю: бабуся – це та, без якої неможливо жити, чи та, з якою під одним дахом не вжитися? Чи може супербабусею називатися героїня, чиї діти нещасливі в шлюбі або страждають на алкогольну залежність? Як від спілкування бабусі зі своїми дітьми залежать здоров’я і щастя онуків? І яка ж вона – супербабуся?

«Після трьох успішних сезонів “Супермами” наша команда не з чуток знає, наскільки цікавими можуть бути жіночі історії. “Супербабуся” – це подвійна порція історій, адже наші героїні старші, у них більше досвіду, більше мудрості й у їхніх життях бувало всяке. Крім того, на нашому телебаченні здебільшого у фокусі молодь. І проєкт, у якому головні героїні – бабусі, за своєю суттю унікальний. Та “Супербабуся” – це не просто “жіночі теревені” за чаєм, кожна програма – це історія цілого роду, кількох поколінь, – розповідає керівниця проєкту Ольга Приходько. – У кожному випуску беруть участь усі члени “клану”: бабуся, її діти та онуки, і кожен з них розповідає свою правду і свій погляд на їхню родину. У кожній програмі ми порушуємо питання про те, яка роль бабусі у вихованні онуків, “зобов’язані” чи “не зобов’язані” бабусі своїм дітям, як батькам побудувати правильну комунікацію з бабусями. У всіх цих питаннях нам допомагає розібратися Дмитро Карпачов».

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Структура випусків залишиться такою ж, як у реаліті за участю мам: щотижня нова четвірка бабусь із різними поглядами на життя і виховання онуків боротиметься за звання найкращої. Героїні побувають у гостях одна в одної, а відтак виставлять оцінки суперницям у трьох категоріях: хазяйновитість, самореалізація і виховання. У фіналі тижня свій найвищий бал одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Героїня, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

Виробництвом проєкту займається творча студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини.

Керівниця проєкту – Ольга Приходько.

Video: Реаліті «Супербабуся» – літня прем’єра на СТБ 21 липня на телеканалі СТБ відбудеться прем'єра психологічного реаліті Супербабуся від творців популярного проекту про виховання дітей Супермама. Ведучий - експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов.

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