21 липня на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра психологічного реаліті «Супербабуся». від творців популярного проєкту про виховання дітей «Супермама». Ведучий – експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов

Вважаєте, що бабусям місце тільки на лавочці? Літня прем’єра на телеканалі СТБ покаже, на що вони здатні насправді. Героїнями стали, звичайно ж, бабусі різного віку і з кардинально різними поглядами на виховання дітей. Світогляд і спосіб життя учасниць зруйнують стереотипи про бабусь. А також допоможуть відповісти на одвічне запитання, яке турбує кожну молоду сім’ю: бабуся – це та, без якої неможливо жити, чи та, з якою під одним дахом не вжитися? Чи може супербабусею називатися героїня, чиї діти нещасливі в шлюбі або страждають на алкогольну залежність? Як від спілкування бабусі зі своїми дітьми залежать здоров’я і щастя онуків? І яка ж вона – супербабуся?

Структура випусків залишиться такою ж, як у реаліті за участю мам: щотижня нова четвірка бабусь із різними поглядами на життя і виховання онуків боротиметься за звання найкращої. Героїні побувають у гостях одна в одної, а відтак виставлять оцінки суперницям у трьох категоріях: хазяйновитість, самореалізація і виховання. У фіналі тижня свій найвищий бал одній з учасниць віддасть і ведучий програми Дмитро Карпачов. Героїня, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

Виробництвом проєкту займається творча студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини.

Керівниця проєкту – Ольга Приходько.

