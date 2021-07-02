Реалити «Супербабушка» – летняя премьера на СТБ

21 июля на телеканале СТБ состоится премьера психологического реалити «Супербабушка» от создателей популярного проекта о воспитании детей «Супермама». Ведущий – эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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Считаете, что бабушкам место только на лавочке? Летняя премьера на телеканале СТБ покажет, на что они способны на самом деле. Героинями реалити стали, конечно же, бабушки самого разного возраста и с кардинально разными взглядами на воспитание детей. Мировоззрение и образ жизни участниц разрушат стереотипы о бабушках. А также помогут ответить на извечный вопрос, который беспокоит каждую молодую семью: бабушка – это та, без которой невозможно жить, или же та, с которой под одной крышей не ужиться? Может ли супербабушкой называться героиня, чьи дети несчастливы в браке или страдают от алкогольной зависимости? Как от общения бабушки со своими детьми зависит здоровье и счастье внуков? И какая же она – супербабушка?

«После трех успешных сезонов “Супермамы” наша команда не понаслышке знает, насколько увлекательными могут быть женские истории. “Супербабушка” – это двойная порция историй, ведь наши героини старше, у них больше опыта, больше мудрости и в их жизнях бывало всякое. Кроме того, на нашем телевидении в основном в фокусе молодежь. И проект, в котором главные героини – бабушки, по своей сути уникален. Но “Супербабушка” – это не просто “женская болтовня” за чаем, каждая программа – это история целого рода, нескольких поколений, – рассказывает руководитель проекта Ольга Приходько. – В каждом выпуске участвуют все члены “клана”: бабушка, ее дети и внуки, и каждый из них рассказывает свою правду и свою точку зрения на их семью. В каждой программе мы поднимаем вопрос о том, какова роль бабушки в воспитании внуков, “должны” или “не должны” бабушки своим детям, как родителям построить правильную коммуникацию с бабушками. Во всех этих вопросах нам помогает разобраться Дмитрий Карпачев».

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Структура выпусков останется такой же, как в реалити с участием мам: каждую неделю новая четверка бабушек с разными взглядами на жизнь и воспитание внуков будет бороться за звание лучшей. Героини отправятся в гости друг к другу, а после – выставят оценки соперницам в трех категориях: хозяйственность, самореализация и воспитание. В финале недели свой наивысший балл одной из участниц отдаст и ведущий программы Дмитрий Карпачев. Героиня, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супербабушка».

Производством проекта занимается творческая студия StarLightProduction под руководством Анны Калины.

Руководитель проекта – Ольга Приходько.

Video: Реалити «Супербабушка» – летняя премьера на СТБ 21 июля на телеканале СТБ состоится премьера психологического реалити Супербабушка от создателей популярного проекта о воспитании детей Супермама. Ведущий – эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев.

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