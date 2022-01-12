31 января в 19:05 на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона психологического реалити «Супербабушка» от создателей популярного проекта о воспитании детей «Супермама». Ведущий ― эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев. Могут ли бабушки быть круче мам, и кто она ― Супербабушка? Лучшие участницы будут бороться за это звание во 2 сезоне «Супербабушки» на СТБ.

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Думаете, что только у мамы есть свой уникальный суперспособ воспитания? Однако вы забыли о бабушках ― они воспитали одно поколение и теперь берутся устанавливать свои правила для следующего. Героини «Супербабушки»-2 ― женщины разного возраста и с кардинально разными взглядами на воспитание внуков. Мировоззрение и образ жизни участниц разрушат привычные стереотипы о бабушках. Почему нельзя заниматься спортом или быть звездой и сиять, если ты бабушка?

Легко ли уживаться с супербабушками детям, и какой вариант лучше ― подчинение их правилам или установка собственных? Кто она ― наша супербабушка, и как ее поведение влияет на внуков ― мы узнаем с героинями нового сезона проекта уже с 31 января 2022 года.

По правилам проекта еженедельно новая четверка бабушек с разными взглядами на жизнь и воспитание внуков будет проводить инспекцию семей друг друга. Они тщательно оценят образ жизни конкуренток и выставят баллы в трех категориях: хозяйственность, самореализация и воспитание. В финале недели ведущий программы Дмитрий Карпачев подведет итоги и отдаст бонусные баллы одной из участниц. Героиня, которая наберет наибольшее количество баллов, получит звание «супербабушка».

Производством проекта занимается творческая студия StarLightProduction под руководством Анны Калины.

Руководитель проекта ― Ольга Приходько.

Video: «Супербабушка» 2 сезон: дата старта проекта в 2022 году 31 января на телеканале СТБ состоится премьера 2 сезона психологического реалити Супербабушка от создателей проекта Супермама. Когда будет 2 сезон Супербабушки на СТБ

Не пропустите премьеру «Супербабушки»-2 с 31 января с понедельника по четверг в 19:05 на СТБ.

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