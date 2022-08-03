Книги о воспитании детей: как воспитывать ребенка с рождения

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Книги для родителей: как воспитывать ребенка с самого рождения

03.08.2022

«Вызов принят», ‒ говорите вы, решаясь на пополнение в семье. Для многих молодых родителей появление малыша — это действительно настоящий челендж. Возможно, поэтому запрос «как воспитывать ребенка с рождения» так популярен в сети. Чтобы вы не тратили время на мамские форумы и сомнительные блоги, мы подготовили список стоящих книг о воспитании детей с пеленок и не только.

«Как дать ребенку все без денег и связей», Дмитрий Карпачев

психология детей

Автор книги ‒ известный ведущий и эксперт в вопросах детской возрастной психологии ‒ Дмитрий Карпачев. В книге очень много практических советов о том, как правильно воспитать ребенка. Следуя этим рекомендациям, родители всего за семь недель смогут вывести отношения с детьми на новый уровень:

  • как выражать свою любовь к ребенку так, чтобы он ее чувствовал и отвечал взаимностью;
  • как проявлять недовольство поведением ребенка, не травмируя его и оставаясь для него авторитетом;
  • как правильно наказывать ребенка и влиять на его поведение;
  • как помочь ребенку расти уверенным в себе и счастливым.

«Чудо-устройства для молодых мам», Слободян Кристина

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Эй, молодые мамочки! Эта книга создана специально для вас автором, которая и сама недавно родила крошку. И что тут началось … Настоящие уроки выживания, которые, правда, несмотря на трудности, так приятно преодолевать вместе с близкими. И автор, женщина с невероятным чувством юмора, решила немного облегчить жизнь себе и другим мамуськам и изобрести чудо-устройства…

Согласитесь, как прекрасно было бы приобрести хотя бы на день зарядное устройство для срочного пополнения ресурсов или пульт для отключения лишнего шума и назойливых советов. А что скажете о пластыре для нормализации уровня стресса и маминого терпения? И это далеко не все авторские предложения сказочных изобретателей … Поэтому познакомьтесь с ними и окунитесь в такой волшебный мир материнства, где, несмотря на большое количество обязанностей и домашней работы, женщина получает истинное счастье быть мамой.

Внимание, книга вызывает неудержимый смех и желание присоединиться к автору и тотчас приступить к изобретению робота-статиста или системы скоростной уборки.

«Свобода от воспитания», Дима Зицер

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Опытный педагог Дима Зицер не первый год изучает взаимодействие взрослых и детей. В книге «Свобода от воспитания» он рассказывает, как вернуть радость от общения с детьми, и доказывает, что растить их — это интересное приключение, а не тяжелый долг.

Родив ребенка, родители сразу бегут за книгами по воспитанию, где сказано как воспитывать, что позволять, когда отругать. Но правильно ли это? Указания, правила поведения, установки, всегда в книгах пишут, что обязательно нужно делать.

О том, как не попасть в ловушку страха, ложной ответственности, навязанных и бессмысленных правил и пишет автор.

Книга имеет серьезные и не серьезны отступления. В серьезных есть ответы на самые актуальные вопросы. А в несерьезных советы, как испортить ребенка, и сделать ей хуже. Эти отступления написаны с юмором, их нужно прочитать и сделать наоборот.

«Папа в декрете», Артем Чапай

14088594_10153919047443437_5881093571760311527_nЭто концентрат лет личного опыта отца двух сыновей, в частности года с лишним в отпуске по уходу за детьми.

Как можно одновременно испытывать нежность и скрежетать зубами от того, что тебе «выносят мозг»? Почему, даже уйдя в декрет, человек остается в привилегированном положении по сравнению с женщиной и почему Украина просто-таки создана для мужчин с младенцами?

Отец наедине с детьми. Реальность или миф? Поверьте, это реально! На своем опыте украинский писатель доказывает, что нет ничего сложного. Ну, почти ничего.

Веселый и трогательный рассказ о том, как человек добровольно ушел в декретный отпуск. Он рассказывает, как люди воспринимают такой поступок, чем родительский декрет отличается от женского, и что такое «родительский инстинкт».

Легкая книга о порой нелегких условиях и ситуациях, которые могут случиться с отцом.

«Я плохая мать?», Екатерина Кронгауз

я погана матиКаждая мать рано или поздно начинает сомневаться, правильно ли она воспитывает своего малыша. И каждый раз задумывается: «Я хорошая мама?» Екатерина Кронгауз поднимает актуальные для женщин вопросы о счастье ребенка, атмосфере в семье и влиянии на нее «своих и чужих». Однако больше всего ее беспокоит, может ли быть счастливой семья, в которой женщина не отказывается от своих интересов и душевного комфорта.

Исчерпывающие пять разделов о себе, ребенка, семью и мир. Кроме личных случаев из жизни, в книге даны части из переписок женщин в сообществе Momshare. Это частное сообщество писательница создала в известной социальной сети для того, чтобы мамы могли обсудить наболевшие вопросы и получить советы. Все эти вопросы и ответы есть в книге.

«Откуда я взялся? Правдивые ответы на неудобные вопросы», Хосе Р. Диас Морфа, Екатерина Марасси Кандия, Пилар Мигальон Лопесоса, Мерседес Палоп Ботелья

звідки я взявся_укрВаш ребенок начал ставить «неудобные» вопросы? Это заставляет вас краснеть? К тому же вы не знаете, как корректно и правдиво на них ответить? Вам пригодится эта прекрасно иллюстрированная книга. В ней доступным языком разъясняются сложные понятия: строение половых органов мужчины и женщины, беременность, развитие и рождение ребенка, сексуальные отношения и тому подобное.

Современно и откровенно о том, что нужно отвечать детям. В книге все описано максимально открыто, без стеснения и неудобств. Не менее интересные иллюстрации, на которых подробно изображено как женское, так и мужское тело, процесс беременности, рождения ребенка и отношения с противоположным полом. Книга будет полезной в первую очередь родителям, которым иногда неудобно общаться с детьми на откровенные темы.

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