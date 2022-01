31 січня о 19:05 на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра нового сезону психологічного реаліті «Супербабуся» від творців популярного проєкту про виховання дітей «Супермама». Ведучий ― експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов. Чи можуть бабусі бути крутішими за мам, і хто вона ― Супербабуся? Найкращі учасниці боротимуться за це звання в 2 сезоні «Супербабусі» на СТБ.

Думаєте, що тільки в мами є свій унікальний суперспосіб виховання? Проте ви забули про бабусь ― вони виховали одне покоління і тепер беруться встановлювати свої правила для наступного. Героїні «Супербабусі»-2 ― жінки різного віку і з кардинально різними поглядами на виховання онуків. Світогляд і спосіб життя учасниць зруйнують звичні стереотипи про бабусь. Чому не можна займатися спортом чи бути зіркою і сяяти, якщо ти бабуся?

Чи легко уживатися із супербабусями дітям, і який варіант кращий ― підпорядкування їхнім правилам чи встановлення власних? Хто вона ― наша супербабуся, і як її поведінка впливає на онуків ― ми дізнаємося з героїнями нового сезону проєкту вже з 31 січня 2022 року.

За правилами проєкту щотижня нова четвірка бабусь із різними поглядами на життя і виховання онуків проводитиме інспекцію сімей одна одної. Вони прискіпливо оцінять спосіб життя конкуренток і виставлять бали в трьох категоріях: хазяйновитість, самореалізація і виховання. У фіналі тижня ведучий програми Дмитро Карпачов підіб’є підсумки і віддасть бонусні бали одній з учасниць. Героїня, яка набере найбільшу кількість балів, отримає звання «супербабуся».

Виробництвом проєкту займається творча студія StarLightProduction під керівництвом Анни Калини.

Керівниця проєкту ― Ольга Приходько.

Не пропустіть прем’єру проєкту «Супербабуся»-2 з 31 січня з понеділка по четвер о 19:05 на СТБ.

