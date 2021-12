У 56 випуску 4 сезону психологічного реаліті «Супермама»-4 стало відоме ім’я переможниці чотирнадцятого тижня проєкту. Кого високо оцінили учасниці та експерт Дмитро Карпачов? І хто переміг ― мама на максимум Надя, мама-подружка Оля, жінка-ідеал Аліна чи мама з помилками минулого Ксенія? Про результати читайте в матеріалі.

Ексучасниця шоу «МастерШеф» Аліна заміжня за адвокатом Олегом, і вони виховують двох доньок: 10-річну Айзу та 5-річну Ельзу-Манік. Її молодша донька гіперактивна ― як наслідок від передчасних пологів. Аліна вважає і себе ідеальною, і свою сім’ю ― справжнім ідеалом. Проте матуся не помічає того, що донькам треба приділяти більше часу та виховання. Вона тренерка і майстриня з перманентного макіяжу та контурної пластики. Аліна вважає, що готує і виглядає прекрасно. Вона називає себе супермамою, бо ідеальна у всьому.

Мама на максимум Надя живе з чоловіком-блогером Владом та виховує йому сина Влада. Вона цікавиться зброєю, подружжя займається спортивною стрільбою. Надя ― досягаторка, трудоголікиня та максималістка. За фахом вона перукарка і вже відкрила власний салон. Крім того, вона майстер спорту з паверліфтингу й нутриціологиня. Надя вважає себе супермамою, бо доводить усі справи до максимуму, у тому числі й материнство.

Оля ― співачка у стилі поп-рок і мати-одиначка двох дітей. Вона двічі була заміжня та двічі розлучалася. Вперше Оля втекла від батьків до першого чоловіка і народила в 16 років, проте була змушена розлучитися. Вдруге її шлюб не протримався довго, і вона почала сама забезпечувати себе і дітей. Її синові Роману 14 років, а доньці Глорії ― 9. Діти Олі цікавляться музикою та мистецтвом, і мама пишається ними. Оля вважає себе супермамою, бо вона справжня подружка дітям і вони можуть обговорювати все на світі.

Ксенія працює в секс-шопі, вищої освіти не має, зате змогла реалізуватися в новій професії. Вона заміжня 5 років за на 15 років старшим чоловіком і виховує 18-річного сина Дениса. Ксенія вважає, що тільки зараз стала справжньою мамою, бо в дитинстві син жив окремо. Вона робить усе, щоб бути з Денисом максимально близькими. Ксенія усвідомила помилки минулого і виправляє їх.

Дмитро Карпачов зазначив, що, незважаючи на турнірну таблицю, він має свої 10 балів і свою думку. Зокрема, народжувати треба усвідомлено ― коли ви впевнені, що вам вистачить ресурсів на виховання дитини, а також достатньо дорослі, щоб нести за неї відповідальність. На його думку, з цим найкраще впоралася Надя.

Отже, переможниця 14 тижня «Супермами»-4 ― мама на максимум Надія.

