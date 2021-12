29 грудня на телеканалі СТБ вийшов 55 випуск психологічного реаліті «Супермама»-4, де матусі змагаються за заповітне звання. Як мама-подруга Оля справляється з двома дітьми? Чим вона заробляє на життя? Чи спілкуються її діти зі своїми татами?

Більше на тему: «Супермама» 4 сезон: мама на максимум, мама-подружка, жінка-ідеал та мама з помилками минулого ― учасниці 14 тижня

Оля ― співачка у стилі поп-рок і мати-одиначка двох дітей. Вона двічі була заміжня та двічі розлучалася. Вперше Оля втекла від батьків до свого чоловіка і народила в 16 років, проте була змушена розлучитися. Вдруге її шлюб не протримався довго, і вона вирішила сама займатися вихованням дітей. Її синові Роману 14 років, а доньці Глорії ― 9. Дітей вона привчила до мистецтва і дуже пишається ними. Оля вважає себе супермамою, бо вона справжня подружка дітям і вони можуть обговорювати все на світі.

Героїня запросила мамінспекцію на свою студію і показала, як вони записують її нову пісню. Хоча учасниці відверто зізналися, що не чули її пісень, Оля розповіла, що на ротації на радіо 4 її пісні, і вони вже працюють над тим, щоб випустити альбом.

Оля шокувала нових подруг способом заробітку ― вона знімається оголеною для відвертих фотосесій, а фото потім розміщують на платних сайтах, де люди можуть їх купувати. Дохід непоганий ― сотні євро за фотосесію. Діти знають, що мама заробляє фотомоделлю. В Олі є знайома фотографиня, з якою вона працює, і дівчата, які допомагають з поїздками. Вона їздить на 2―3 тижні і привозить додому по 2―3 тисячі євро.

До того Оля працювала в клубах і займалася консумацією, коли треба сидіти за столиками з чоловіками, розмовляти з ними і змушувати залишатися в закладі ― оплата там погодинна. Мама-подружка пояснила, що є дівчата, які ходять до клієнтів і хочуть так вийти заміж, проте вона до цього ніколи не вдавалася. Вона їздила на таку роботу на місяць-два.

Героїня не має вищої освіти, бо в 16 років утекла з дому до Києва до хлопця, з яким познайомилася в аудіочаті. Вони запланували її вагітність і шлюб, проте стосунки не тривали довго: через 3 місяці після народження дитини вона заскочила чоловіка за продажем наркотиків і вирішила тікати від цього.

Згодом Оля знайшла іншого ― це був брат гітариста, з яким у них, здавалося, було багато спільного. Вона знову запланувала другу дитину ― Глорію ― і знову покинула чоловіка. Цього разу причиною стали фінансові проблеми: дівчина хотіла заробляти все більше, а її чоловіка влаштовувала ситуація.

Після спілкування у студії Оля повела матусь додому, де познайомила з Глорією. Дівчинка живе в бабусі й приїжджає до мами кілька разів на рік. Вона цікавиться навчанням, любить англійську мову і справила дуже позитивне враження на гостей. Проте відмовилася переїхати до мами і постійно жити з нею.

Після цього героїня познайомила матусь із сином. Роман доволі замкнутий, навчається у школі дистанційно, бо часто переїжджає. Оля часто залишала його малого вдома до 6-ти годин самого. Хлопець сказав, що йому байдуже, ким працює мама, і що він ображений на батька, якого не було поряд.

Оля замовила на вечерю суші й розповіла, що в неї було важке дитинство з батьком-ветераном Афганістану і матір’ю зі «Свідків Єгови». Вона не звикла жити постійно вдома, і тому квартира, де вона мешкає, досі виглядає необжитою.

Як пройшла розмова мами-подружки Олі з Дмитром Карпачовим і що він порадив їй ― дивіться у повному 55 випуску 4 сезону «Супермами».

Читайте нас також у Viber і Telegram СТБ.

If you have found a spelling error, please, notify us by selecting that text and pressing Ctrl+Enter.