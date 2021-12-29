29 декабря на телеканале СТБ вышел 55 выпуск психологического реалити «Супермама»-4, где мамы соревнуются за заветное звание. Как мама-подружка Оля справляется с двумя детьми? Чем она зарабатывает на жизнь? Общаются ли ее дети со своими отцами?

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Оля ― певица в стиле поп-рок и мать-одиночка двух детей. Она дважды была замужем и дважды разводилась. Впервые Оля сбежала от родителей к своему мужу и родила в 16 лет, но была вынуждена развестись. Второй раз ее брак не продержался долго, и она решила заниматься воспитанием детей. Её сыну Роману 14 лет, а дочери Глории ― 9. Детей она приучила к искусству и очень гордится ими. Оля считает себя супермамой, потому что она настоящая подружка детям и они могут обсуждать все на свете.

Героиня пригласила маминспекцию в свою студию и показала, как они записывают ее новую песню. Хотя участницы откровенно признались, что не слышали ее песен, она рассказала, что на ротации на радио 4 ее песни, и они уже работают над тем, чтобы выпустить альбом.

Оля шокировала новых подруг способом заработка ― она ​​снимается обнаженной для откровенных фотосессий, а фото потом размещают на платных сайтах, где люди могут их покупать. Доход неплохой ― сотни евро за фотосессию. Дети знают, что мама зарабатывает моделью. У нее есть знакомая фотограф, с которой она работает, и девушки, помогающие с поездками. Оля ездит на 2―3 недели и привозит домой по 2―3 тысяч евро.

До этого Оля работала в клубах и занималась консумацией, когда нужно сидеть за столиками с мужчинами, разговаривать с ними и заставлять оставаться в заведении ― оплата там почасовая. Она объяснила, что есть девушки, которые ходят к клиентам и хотят так выйти замуж, однако она к этому никогда не прибегала. Ездила на такую ​​работу на месяц-два.

У героини нет высшего образования, она в 16 лет сбежала из дома в Киев к парню, с которым познакомилась в аудиочате. Они запланировали ее беременность и брак, однако отношения не продлились долго: через 3 месяца после рождения ребенка она застукала мужа за продажей наркотиков и решила сбежать от него.

Со временем Оля нашла другого ― это был брат гитариста, с которым у них, казалось, было много общего. Она снова запланировала второго ребенка ― Глорию ― и снова бросила мужа. На этот раз причиной были финансовые проблемы: девушка хотела зарабатывать больше, а ее мужа устраивала ситуация.

После общения в студии Оля повела мам домой, где познакомила с Глорией. Девочка живет у бабушки и приезжает к маме несколько раз в год. Она интересуется учебой, любит английский язык и произвела очень положительное впечатление на гостей. Однако отказалась от их идеи переехать к маме и жить с ней постоянно.

После этого Оля познакомила мамочек с сыном. Роман достаточно замкнутый, учится в школе в удаленном режиме, потому что часто переезжает. Оля часто оставляла его маленького дома до 6 часов одного. Мальчик сказал, что ему без разницы, кем работает мама, и что он обижен на отца, которого не было рядом.

Оля заказала на ужин суши и рассказала, что у нее было тяжелое детство с отцом-ветераном Афганистана и матерью из «Свидетелей Иеговы». Она не привыкла жить постоянно дома, и поэтому квартира, где она проживает, до сих пор выглядит необжитой.

Как прошел разговор мамы-подружки Оли с Дмитрием Карпачевым и что он ей посоветовал ― смотрите в полном 55 выпуске 4 сезона «Супермамы».

Video: «Супермама» 4 сезон 55 выпуск: мама-подружка Оля всю жизнь бежит Героиней 55 выпуска проекта Супермама 4 стала мама-подружка Оля, которая оставляет детей у бабушки, пока работает за границей. Как прошла инспекция в 55 выпуске Супермама 4 – читайте на сайте.

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