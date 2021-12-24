27 декабря в 19:05 на телеканале СТБ выйдет 53 выпуск 4 сезона психологического реалити «Супермама». Четыре новых участницы продемонстрируют, что они разбираются в материнстве лучше других, и попытаются получить титул «супермама». На четырнадцатой неделе сезона за заветное звание будут бороться: мама на максимум Надя, мама-подружка Оля, женщина-идеал Алина и мама с ошибками прошлого Ксения. Подробнее о каждой участнице читайте в материале.

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Мама на максимум Надя

Надя воспитывает 9-месячного сына Влада ― тёзку своего мужа, с которым живет уже 5 лет. По образованию она парикмахер, открыла свой салон, затем во время похудения стала нутрициологом. Также Надя ― мастер спорта по пауэрлифтингу. Она за максимальную безопасность ― по всему дому установлены камеры и сигнализации. Надя считает себя супермамой, потому что все доводит до максимума, особенно материнство.

Мама-подружка Оля

У Оли 14-летний сын Роман и 9-летняя дочь Глория. Она забеременела в 16 лет, и это был запланированный ребенок. Оля дважды разведена, сама воспитывает детей, занимается самореализацией и выглядит почти как сверстница сына. Она ― певица в стиле поп-рок, сын играет на гитаре, а дочь ― на фортепиано, поет и рисует. Оля считает себя супермамой, потому что является подружкой для детей ― они могут поделиться с ней любыми проблемами.

Женщина-идеал Алина

Алина воспитывает двух дочерей: 10-летнюю Айзу и 5-летнюю Эльзу-Маник. Ее муж Олег ― адвокат, а сама она ― тренер и мастер перманентного макияжа и контурной пластики. Алина ― участница 3 сезона «МастерШеф». Она считает, что у нее идеальная семья, а сама она идеально готовит и выглядит.

Мама с ошибками прошлого Ксения

Ксения работает в секс-шопе и считает себя в некоторой степени психологом. Качественный секс для нее равняется счастливой семейной жизни. На знакомство с участницами она принесла каждой по маленькому подарочку для приятных ощущений. Ксения уже 5 лет замужем за Анатолием и воспитывает 18-летнего сына Дениса. Только сейчас она становится настоящей мамой, потому что сын жил отдельно от нее. Теперь Ксения делает все, чтобы стать максимально близкой с ним. Она считает себя супермамой, потому что признала свои ошибки прошлого и исправляет их.

В течение недели участницы будут ходить друг к другу в гости с инспекциями. Они оценят соперниц по таким критериям: материнство, хозяйственность и саморазвитие. В финале эксперт по вопросам детской возрастной психологии Дмитрий Карпачев отдаст одной из них свои 10 баллов. Участница, которая наберет наибольшее количество баллов, получит заветное звание «супермама»

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Психологический проект «Супермама»-4 выходит на СТБ в 19:05 с понедельника по четверг. Не пропустите новые выпуски!

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