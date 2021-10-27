Украинская актриса, звезда сериала «Крепостная» Наталья Денисенко воспитывает с мужем Андреем Фединчиком маленького сына Андрюшу. Эксклюзивно для проекта «Супермама» Наталья Денисенко рассказала, кто такая супермама, как организовать семейную жизнь после пополнения, и назвала секретный ингредиент счастья их семьи. Подробности читайте в материале.

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Как вы считаете, какие качества должны быть у супермамы?

Супермама ― это просто мама ребенка. Мне кажется, что уже автоматически вы являетесь идеальной матерью для своего ребенка. У каждого есть свои понятия и установки, поэтому то, что для меня идеально, для других может быть вообще каким-то ужасом. Cупермамы везде, и каждая из нас такова.

Главной чертой супермамы я считаю спокойствие, ведь мне не удается быть спокойной 24 на 7 с ребенком. Я вообще очень эмоциональная, поэтому, на мой взгляд, такое качество и является сверхсилой супермамы.

Как вы совмещаете роль мамы и актрисы?

Справляюсь с этим, потому что у меня есть помощники ― это моя мама и детский сад, в который ходит Андрюша. Считаю, что когда мама полностью все время находится только с ребенком, то это морально тяжело. Женщина должна быть разносторонней. А после работы уже стоит уделить много времени ребенку, насколько это возможно.

Как вы распределяли обязанности в семье после рождения сына? Чем муж вам помогает?

Когда Андрюша родился, мы снимались ― и я, и Андрей. Впрочем я пыталась продолжать делать все дома: уборка, приготовление пищи, закупка продуктов ― весь дом был на мне. Впоследствии я стала обращаться к помощникам, то есть доставку продуктов, уборку ― это все перекладывала на других людей, но не на мужа, потому что он не привык к этому. Андрей вставал к ребенку ночью, ходил гулять с ним, тоже пытался как-то помогать. И, конечно, была няня. Но с няней у нас не получилось, ведь Андрюша очень чувствительный, поэтому стала помогать моя мама. Таким образом, я пыталась найти помощников на все свои обязанности, чтобы у меня появилось время на себя, ребенка и работу.

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Какие, по вашему мнению, качества нужно воспитывать в ребенке в первую очередь?

Уважение, понимание, любовь к жизни. Нам кажется, что дети ничего не понимают, а они с самого детства «проверяют» родителей, как можно или нельзя себя вести, потому что именно родители им это и показывают. И вообще не ребенка надо воспитывать, а, в первую очередь, себя, потому что дети ― это просто копирки, которые считывают абсолютно все: поведение, слова, установки.

Проходили ли вы специальные курсы или читали литературу по воспитанию детей?

Курсы не проходила, но читала много. Я подписана на многих детских психологов ― читаю их статьи в соцсетях и несколько книг. Но все равно твои установки берут верх, то есть, то, как воспитывали родители, и то, что считаешь правильным, ― оно все равно вылезает. Когда ты себя переучиваешь этими всеми статьями и книгами, то, конечно, это другое дело. Но подсознательно все равно воспитываешь ребенка так же, как и родители.

Какой совет могли бы дать молодым мамам, у которых активный график?

В моем случае это брать помощников, отдыхать, ставить себя на первое место. Потому что счастливая, спокойная мама ― это счастливый, здоровый и спокойный ребенок. Нужно соглашаться на помощь, искать выходы и не делать из себя инвалида, когда появляется ребенок, а продолжать такой же образ жизни уже с ним. Чтобы ребенок тоже понимал, что у вас есть свои дела, чтобы привыкал к этому.

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Как вам удается создавать семейную уютную атмосферу? Какой главный ингредиент?

Конечно, главный ингредиент ― это любовь и принятие. И ребенок, и муж должны знать, что ты их любишь и принимаешь такими, как они есть. И стараюсь готовить вкусненькую пищу (улыбается. ― Прим. ред.). Мой муж считает это главным ингредиентом: если дома есть еда от жены ― то, значит, все хорошо.

Все выпуски проекта «Супермама»-4 выходят с понедельника по четверг в 19-05. Премьера сериала «Кріпосна. Жадана Любовь» состоится 1 ноября в 20-15, а новые серии будут выходить с понедельника по четверг. Не пропустите!

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