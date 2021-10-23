Любимые героини сериала «Крепостная»

1 ноября в 20:15 состоится премьера нового сезона костюмированной драмы «Крепостная». Сериал богат на талантливых актеров. Роскошные костюмы, кринолины, вычурные прически перенесли зрителей в эпоху 19 века. Редакция сайта STB.UA предлагает вспомнить главных женских персонажей «Крепостной». Подробнее читайте в материале.

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Катерина Вербицкая

Крепостная Катерина Вербицкая — главная героиня костюмированной драмы. Девушка принадлежала богатым помещикам Червинским. Мама героини умерла при родах, отца отправили на каторгу, а ее крестная Анна Червинская дала Кате образование благородной барышни.

Катерина красива, умна и очень добра. В ней есть все, что должно быть в идеальной женщине. Однако она птица в золотой клетке. Катерина выглядит хрупкой тихоней, но в действительности она сильная, пылкая, страстная и непримиримая.

Дворянин Алексей Косач с первого взгляда влюбился в прекрасную Катю, но он не знал, что она крепостная. А когда попытался ее выкупить, трагически погиб, убитый влюбленным в Катю Григорием Червинским.

Когда она вырвалась от хозяев, то попала в бордель в Киеве, из которого чудом спаслась благодаря тому, что в нее влюбился вольноотпущенный Андрей Жадан. Он выкупил Катю, помог ее друзьям в поместье Червинка и женился на ней. Но как только над их головами церковный хор спел «Многая лета», неизвестный всадил нож в грудь Андрея и превратил столь желанное счастье в ад…

Какие демоны из прошлого явились, чтобы отомстить безупречному Жадану? И о каких страшных тайнах высшего общества узнает Катя в 3 сезоне «Крепостной»?

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Натали Дорошенко

Дочь крупного помещика — Натали Дорошенко — красивая интеллигентная модница. Она располагала к себе уже с первого взгляда, ведь была воздушной девочкой в шикарных платьях. Натали была довольна собственной жизнью. Барышню слишком хорошо воспитали, чтобы она совершала неблаговидные поступки.

Отношения Натали и крепостных — синтез того, что принято в ее окружении, и того, что она читает в газетах. Барышня хорошо обращалась со своими крепостными слугами.

Натали была поражена манерами Катерины Вербицкой. Таких образованных крепостных она никогда не видела. Для барышни Катерина — существо из другого мира, с которым вполне можно разговаривать на привычном языке. Со временем отношения крепостной и Натали переросли в настоящую дружбу. Но в этой дружбе было место для тайн, которые изменили жизни обеих девушек. Однако в течение всех сезонов они трепетно пронесли свою женскую привязанность друг к другу.

Брак с помещиком Григорием Червинским разделил жизнь Натали на до и после. Та, которая так мечтала о мире и спокойствии, столкнулась со страшной судьбой, что заставило ее пойти в монастырь. Но разве можно спрятаться за самыми высокими стенами от себя самой?

Галя

Любовь способна растопить даже самое ледяное сердце. Трудолюбивая крепостная Галя терпела насилие и издевательства Якова ― жестокого управляющего крепостными Червинских. Но когда она узнала, что беременна от него, то хотела покончить с собой. От рокового решения ее спас добрый и трудолюбивый Панас, который полюбил Галю всей душой. Поженившись, они вместе создали свою новую историю. Однако в 3 сезоне «Крепостной» Яков так и не сможет смириться со счастьем Гали. Она будет вынуждена вновь сопротивляться мстительному вольноотпущенному помощнику Петра Червинского, который не остановится ни перед чем, когда в имение вернется его жестокий хозяин.

Орыся

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Смиренная Орыся принимала судьбу рабыни с достоинством и мечтала только об одном ― счастливой семье. Ее огромное сердце было отдано Назару, крепостном кузнецу. Однако длительное время парень ее не замечал, ведь был влюблен в Екатерину. Когда Назар обгорел при пожаре, Орыся взялась выхаживать любимого. И тогда сердце закрытого и молчаливого кузнеца растаяло. Назар смог открыть ей душу. В 3 сезоне «Крепостной» Орыся и Назар будут уже супругами. Их ждет много испытаний и радостных событий. Орыся осчастливит Назара новостью ― она беременна. Но все ли будет хорошо с их семьей? Будет ли счастье у Орыси и Назара?

Елена Коренева

Красивая и богатая, но глубоко несчастная, Елена Коренева уже много лет была замужем за советником киевского губернатора. Брак без любви и нежности был невыносим для Елены, но уважение к мужу и нравственные ценности не позволяли ей мечтать о большем. Настоящие чувства она испытала, только когда встретила Николя Дорошенко. Он молодой благородный чиновник из семьи помещиков, втайне от всех влюбленный в Елену.

Во втором сезоне Николай решился признаться Кореневу, что любит Елену, но выяснилось, что муж все знал. Находясь на смертном одре, он взял слово с Дорошенко — не беспокоить Елену до его смерти. И только овдовев, она получила шанс на любовь.

Казалось, уже ничто не способно омрачить счастье Николя Дорошенко и Елены Кореневой… Но они станут заложниками общественного мнения и осуждений. Впрочем, благородная и сильная, Елена будет преодолевать все препятствия и отстаивать свое право на любовь.

Ольга Родзевич

Ольга Родзевич ― холеная и воспитанная дочь киевского помещика. Она отличается очень свободными взглядами. Своевольная и умная, борется за права женщин и осуждает стереотипы о них и их месте в социуме. Ольга выступает против несправедливых правил и устоев, это повлияло на ее интерес к Андрею Жадану. Ее ум, смелость и красота делают ее главной звездой киевского общества и парой такому влиятельному и популярному человеку. Но Жадан пренебрег Ольгой, вопреки настроению ее отца и ситуации в высших кругах. Как это обернется для него в третьем сезоне «Крепостной»?

Софья Косач

Мать большого семейства, Софья Косач осталась одна с тремя детьми после смерти мужа. Сын Алеша стал ее главной опорой и поддержкой. Несколько лет она управляла поместьем, но дела шли все хуже и хуже. София не ставила сына в известность, желая, чтобы он стал офицером. Помочь финансово семье вызвалась Лидия Шефер, которая мечтала завоевать сердце Алеши Косача.

Софья — нежный, умный и тонкий человек, не привыкший видеть в людях злые намерения. Она не понимала, почему Леша пренебрегал Лидией, а влюбился в Катю. Но когда раскрылись характеры и тайны дворян, связанных со смертью Косача, изменила свое отношение к Кате на почти материнские чувства, даже пришла на ее свадьбу с Андреем Жаданом. Софья буквально спасает ее жизнь в трудный для девушки момент.

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Павлина

Всю свою жизнь Павлина работала кухаркой в доме Червинских. Женщина хоть и вольная, но несчастлива в жизни. Совсем юной она вышла замуж, но мужа сразу забрали в солдаты, где он и погиб. Так Павлина вроде и замужем побывала, но никогда не чувствовала себя женой по-настоящему.

Она относится к крепостной Катерине, как к родной дочери. И Катя отвечает ей тем же. Дороже Кати и матери у Павлины никого нет.

Она острая на язык, категоричная и суровая. С возрастом Павлина стала мягче, но иногда буйный нрав дает о себе знать. Она смягчает положение крепостных в Червинке и всегда поддерживает Катю, иногда даже храня от нее тайны. У Павлины будет шанс снова обрести семью и почувствовать себя счастливой в новом сезоне «Крепостной». Так, за ее внимание будет бороться Карпо, харизматичный киевский хозяин лавки.

Лариса Яхонтова

Актриса нежинского театра Лариса Яхонтова — настоящий секс-символ 19 века. Девушка хороша внешностью и очень остра на язык. Все, что она говорит, пропитано либо самоиронией, либо сарказмом. Она действительно талантливая актриса, но в театре ей доставались маленькие роли.

Лариса обожала флиртовать с мужчинами. При всем этом у барышни есть чувство собственного достоинства, что еще больше повышало ее ценность в глазах многочисленных поклонников.

Буйный темперамент Ларисы мгновенно поразил Петра Червинского. Таких женщин он еще не видел в своей жизни. Она сначала относилась к Петру, как к очередному поклоннику, но после смерти жены Анны он завоевал благосклонность Ларисы.

В 3 сезоне «Крепостной» девушка переживает самые счастливые моменты в своей жизни, но и самые мучительные ― сможет ли Петр Червинский смягчиться после рождения сына?

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Лидия Шефер

Лидия Шефер — главная антагонистка масштабного сериала «Крепостная». Она богатая купчиха, во владении которой сотни крепостных душ. Лидия сама управляла всем хозяйством. Девушка убеждена, что крепостных нужно пороть и наказывать, ведь они — ленивые твари, которые понимают только язык боли.

Внешне Лидия очень красива и грациозна. Она хитрая, амбициозная женщина и умелая интриганка, с легкостью манипулировала людьми, добиваясь большой власти в окружении. Чем дальше, тем меньше она доверяла кому-либо. Со временем героиня демонстрировала признаки паранойи и психической неустойчивости.

Любовь всей жизни Лидии — Алексей Косач. Благородный дворянин казался ей единственным идеальным мужчиной, исключением из общего правила. Ведь в сравнении с ним все остальные — подлецы. Ее ненависть к Кате была прямо пропорциональна любви к Алексею Косачу, и горе было, когда Вербицкая попала в распоряжение купчихи. Лидия Шефер трагически погибла во втором сезоне «Крепостной».

Анна Червинская

Супруга богатого помещика, Анна Червинская производила впечатление мягкой и безвольной женщины. Но это только на первый взгляд. Ее метод борьбы — молчаливое упрямство и упреки мужу. Анне Львовне удалось отвоевать в трудной семейной жизни свою сферу влияния. Женщина взяла в барский дом маленькую крепостную Катю и воспитала, как захотела. К Катерине пани относилась, как к родной дочери.

Анна терпела измены мужа Петра и хотела гордиться своим сыном Григорием, но сложные отношения в их семействе и трагедия вокруг Кати и Косача нанесли удар ее здоровью. Последней каплей было то, что Анна узнала о публичной измене Петра. Она не выдерживает и умирает.

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1 ноября в 20:15 на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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