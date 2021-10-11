1 ноября в 20:15 на СТБ выйдет 3 сезон легендарного сериала «Крепостная», который продолжает покорять мир. Создатели уверяют, что это самый масштабный проект за последние несколько лет в Украине. События в картине разворачиваются во времена благородной эпохи 19 века. Если хотите узнать, почему стоит посмотреть «Крепостную», читайте наш материал!

1. Захватывающий сюжет

История рассказывает о судьбе украинской крепостной Катерины Вербицкой. Красивая и утонченная девушка воспитывалась, как барышня высшего общества. Но по документам юная Катя принадлежала богатым помещикам Червинским. Героиня идет на невероятные жертвы и переживает страшные испытания ради свободы и любви.

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Сюжет сериала «Крепостная» демонстрирует человеческие добродетели и пороки, которые проявляются как 200 лет назад, так и сейчас. Катерина почти обрела свободу, любовь и счастье ― когда их у нее почти отобрали. Какие новые испытания ей предстоит преодолеть после своей «красной свадьбы» ― мы узнаем в новом сезоне.

2. Атмосфера

В «Крепостной» воссоздана атмосфера времени драматических перемен как в истории, так и в жизни общества. Сериал передает все тончайшие детали ушедшей эпохи: красивые локации, пышные костюмы, изысканная посуда и мебель. У нас перед глазами происходить невероятное, а игра актеров переносит в другой мир.

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Сериал становится зеркалом общества 19 века. Здесь есть даже сходство с современностью — лицемерие, надругательство над слабыми и борьба за собственное счастье в жестоком мире.

3. Актерский состав

Главное достоинство сериала «Крепостная», конечное же, актеры. Настолько профессиональных людей, которые сумели перевоплотиться в разнообразных персонажей, было сложно подобрать. Для создания 3 сезона «Крепостной» на долгих кастингах нашли яркие личности, которые сыграли новых героев. Актеры с легкостью передают диалоги, придерживаясь старинной изысканности речи. То, как они красивыми жестами изображают дух прошлого века, действительно удивляет.

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Все артисты костюмированной драмы влюбляют в себя с первого взгляда. Особенно это касается главной героини Катерины Вербицкой, ведь от нее невозможно отвести глаз.

4. Любовная линия

Сериал рассказывает историю любви крепостной девушки, истинное чувство которой сильнее любых обстоятельств. Главная героиня была чужой собственностью, но она вышла замуж за Андрея Жадана, который подарил ей свободу и любовь. Прямо в церкви на него напал неизвестный, нанеся тяжелейший удар ножом. Чем закончится такая драма? Никто не знает, но ясно лишь одно: зрителей ждут не банальные чувства, а настоящая страсть.

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5. Захватывающие интриги

Создатели пытались передать дух общества того времени, не забыв о дворянских интригах. Несомненно, всех удивят повороты событий в драме «Крепостная». До последнего никто не будет уверен, кто друг, а кто — враг.

Каждый герой сериала хочет достичь именно своей цели. В прошлом остались страшные враги Кати, но кто ударил ножом Жадана? Какие интриги связаны с покушением на казалось бы идеального мужчину?

6. Костюмы

Художники по костюмам сделали невероятные наряды для каждого героя сериала «Крепостная». Пышные платья, тугие корсеты и до точности проделанные детали в образе — все передает колорит того времени. В драме будут не только наряды богатых дворян, но и национальные костюмы простых людей.

7. Историческая основа

Костюмированная драма не основана на реальных событиях, однако историческая подоплека у сериала есть. Украинская история богата событиями, поэтому на канале СТБ зрители увидят непростую жизнь крепостных в 19 веке.

Главная героиня «Крепостной» существует между двумя мирами — обществом дворян и крепостных людей. Но ни в одном из них для нее нет места. Девушка лишена возможности выбирать, как жить дальше ― несмотря на то, что она уже свободна, все равно не может стать своей среди дворян…

8. Локации

Масштабный проект удивит зрителей шикарной съемкой в исторических местах. Создатели художественной картины «Крепостная» преодолели время и с помощью локаций передали культуру 19 века. Съемки драмы проходили на территории Украины. Как оказалось, сохранилось немало усадеб богатых помещиков, которые переносят в атмосферу прошлого века.

Съемки нового сезона проходили даже в Мариинском дворце и знаменитом «Замке Радомисль», заповедниках, музеях, а также в старинных шикарных домах и особняках. В том числе в самом сердце Киева.

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9. Разнообразие персонажей

Отношение зрителей к героям сериала неоднозначное. Во многих персонажах присутствует внутренний конфликт добра и зла. Однотонных и скучных людей здесь нет, ведь каждый из них эмоционально реагирует на события. Порой второстепенные герои вызывают такой же интерес, как и главные.

Конечно, «Крепостная» — историческая мелодрама, но в сериале присутствуют комические моменты, настоящие трагедии и даже сцены триллера.

10. Сериал для всей семьи

Трогательная история Катерины Вербицкой будет интересна широкой аудитории: от школьников и до людей старшего возраста. Костюмированный сериал удивит зрителей невероятными перевоплощениями актеров, интересным сюжетом, экшеном и драмой, а главное — духом минувшей эпохи.

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1 ноября на телеканале СТБ состоится премьера третьего сезона легендарной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, чем закончилась свадьба Кати и какие еще испытания судьба приготовила для нее и других главных героев. И самый важный вопрос — жив ли Андрей Жадан? В сюжетных линиях появятся новые, не менее яркие, персонажи, на роли которых «Крепостная» проводила всеукраинский кастинг.

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