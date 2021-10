1 листопада о 20:15 на СТБ вийде 3 сезон легендарного серіалу «Кріпосна», який продовжує підкорювати світ. Творці запевняють, що це наймасштабніший проєкт за останні кілька років в Україні. Події в картині розгортаються в часи благородної епохи 19 століття. Якщо хочете дізнатися, чому варто подивитися «Кріпосну», читайте наш матеріал!

1. Захопливий сюжет

Історія розповідає про долю української кріпачки Катерини Вербицької. Красива і витончена дівчина виховувалася, як панянка з вищого товариства. Але за документами юна Катя належала багатим поміщикам Червінським. Героїня йде на неймовірні жертви і переживає страшні випробування заради свободи і любові.

Сюжет серіалу «Кріпосна» демонструє людські чесноти і вади, які проявляються як 200 років тому, так і зараз. Катерина майже здобула свободу, кохання і щастя ― але їх у неї відібрали. Які нові випробування їй необхідно подолати після свого «червоного весілля» ― ми дізнаємося в новому сезоні.

2. Атмосфера

У «Кріпосній» відтворено атмосферу часів драматичних змін як в історії, так і в житті суспільства. Серіал передає всі найтонші деталі минулої епохи: красиві локації, пишні костюми, вишуканий посуд і меблі. У нас перед очима відбувається неймовірне, а гра акторів переносить в інший світ.

Серіал став дзеркалом суспільства 19 століття. Тут є навіть схожість із сучасністю — лицемірство, наруга над слабкими та боротьба за власне щастя в жорстокому світі.

3. Акторський склад

Головна перевага серіалу «Кріпосна», звісно, актори. Настільки професійних людей, які зуміли перевтілитися в різноманітних персонажів, було складно дібрати. Для створення 3 сезону «Кріпосної» на довгих кастингах знайшли яскраві особистості, які зіграли нових героїв. Актори з легкістю передають діалоги, дотримуючись старовинної вишуканої мови. Те, як вони красивими жестами зображують дух минулого століття, справді вражає.

Всі артисти костюмованої драми закохують у себе з першого погляду. Особливо це стосується головної героїні Катерини Вербицької, адже від неї неможливо відвести очей.

4. Любовна лінія

Серіал розповідає історію кохання кріпачки, справжнє почуття якої сильніше за будь-які обставини. Головна героїня була чужою власністю, але вона вийшла заміж за Андрія Жадана, який подарував їй свободу і кохання. Просто в церкві на нього напав невідомий, завдавши важкого удару ножем. Чим закінчиться така драма? Ніхто не знає, але зрозуміло лише одне: глядачів чекають не банальні почуття, а справжня пристрасть.

5. Захопливі інтриги

Творці намагалися передати дух суспільства тих часів, не забувши про дворянські інтриги. Безсумнівно, всіх здивують повороти подій у драмі «Кріпосна». До останнього ніхто не буде впевнений, хто друг, а хто — ворог.

Кожен герой серіалу хоче досягти тільки своєї мети. У минулому залишилися страшні вороги Каті, але хто вдарив ножем Жадана? Які інтриги пов’язані з замахом на здавалося б ідеального чоловіка?

6. Костюми

Художники з костюмів створили неймовірні образи для кожного героя серіалу «Кріпосна». Пишні сукні, тугі корсети і до точності продумані деталі в образі — все передає колорит того часу. У драмі будуть не тільки костюми багатих дворян, а й національні костюми простих людей.

7. Історичне підґрунтя

Костюмована драма не базується на реальних подіях, проте історичне підґрунтя в серіалу є. Українська історія багата подіями, тому на каналі СТБ глядачі побачать непросте життя кріпаків у 19 столітті…

Головна героїня «Кріпосної» існує між двома світами — дворянством і кріпаками. Однак у жодному з них для неї немає місця. Дівчина позбавлена можливості вибирати, як жити далі ― незважаючи на те, що вона вже вільна, все одно не може стати своєю серед дворян …

8. Локації

Масштабний проєкт здивує глядачів розкішною зйомкою в історичних місцях. Творці художньої картини «Кріпосна» подолали час і за допомогою локацій передали культуру 19 століття. Зйомки драми проходили на території України. Як виявилося, збереглося чимало садиб багатих поміщиків, які переносять в атмосферу минулої епохи. Зйомки нового сезону проходили навіть у Маріїнському палаці і знаменитому «Замку Радомисль», заповідниках, музеях, а також у стародавніх розкішних будинках та особняках. У тому числі, в серці Києва.

9. Різноманітність персонажів

Ставлення глядачів до героїв серіалу неоднозначне. У багатьох персонажів є внутрішній конфлікт добра і зла. Однотонних та нудних образів тут немає, адже кожен з них емоційно реагує на події. Часом другорядні герої викликають такий же інтерес, як і головні.

Звичайно, «Кріпосна» — історична мелодрама, але в серіалі є також комічні моменти, справжні трагедії та навіть сцени трилера.

10. Серіал для всієї родини

Зворушлива історія Катерини Вербицької буде цікава широкій аудиторії: від школярів до людей старшого віку. Костюмований серіал здивує глядачів неймовірними перевтіленнями акторів, цікавим сюжетом, екшеном та драмою, а головне — духом минулої епохи.

1 листопада на телеканалі СТБ відбудеться прем’єра третього сезону легендарної мелодрами «Кріпосна. Жадана любов», де глядач дізнається, чим закінчилося весілля Каті і які ще випробування доля приготувала для неї та інших головних героїв. І найважливіше питання ― чи живий Андрій Жадан? У сюжетних лініях з’являться нові, не менш яскраві, персонажі, на ролі яких «Кріпосна» проводила всеукраїнський кастинг.

