«Кріпосна» ― наймасштабніший проєкт за останні кілька років в Україні. StarLight Films спільно з FILM.UA зняли багатосерійну костюмовану драму, яка заінтригувала сюжетом, здивувала костюмами і витонченою подачею манер XIX століття. Багато країн світу захотіли придбати серіал для показу. Які країни купили права на показ серіалу «Кріпосна» ― читайте в матеріалі.

«Кріпосна» ― українська костюмована драма, яка виходить на СТБ. Прем’єра телесеріалу відбулася 25 лютого 2019 року. За даними рейтингів, він став лідером серед усіх телеканалів України. Після успіху навесні 2019 року на каналі СТБ «Кріпосна» почала стрімко завойовувати міжнародний ринок.

Уже в липні 2019-го серіал вийшов на польському телеканалі TVP1. Драму «Кріпосна» продали в Чехію (Prima TV), Литву, Казахстан, Росію, Білорусь. Права на показ купили в Угорщині, Словаччині, Болгарії (BNT), Латвії, Естонії, Грузії, країнах Латинської Америки. Також серіал «Кріпосна» показали в Балканських країнах: Чорногорії, Сербії, Боснії і Герцеговині, Північній Македонії, Словенії та Хорватії.

З 2019 року серіал доступний на VOD-сервісі Amazon Prime Video для США і Канади.

Влітку 2020-го проєкт став першою українською багатосерійною драмою, яку придбав іспанська телеканал. Прем’єра відбулася в грудні 2020-го на каналі Divinity.

З початку лютого 2021 року «Кріпосна» завоювала нову територію і підкорила серця японських телеглядачів на каналі A.K Company.

Прем’єра продовження легендарної драми «Кріпосна. Жадана любов» відбудеться 1 листопада о 20:15 на СТБ. Дивіться з понеділка по четвер нові серії на вістрі емоцій!

