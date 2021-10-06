«Крепостная» — самый масштабный проект за последние несколько лет в Украине. StarLight Films совместно с FILM.UA сняли многосерийную костюмированную драму, которая заинтриговала сюжетом, удивила нарядами и утонченной подачей манер XIX века. Многие страны мира захотели приобрести сериал для показа. Какие страны купили права на показ сериала «Крепостная» ― читайте в материале.

Video: «Крепостная» в мире: В каких странах показали драматический сериал СТБ Сериал Крепостная - один из крупнейших проектов СТБ, популярный не только в Украине, но и по всему миру. В каких странах показали сериал Крепостная - читайте на СТБ.

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«Крепостная» ― украинская костюмированная драма, которая выходит на СТБ. Премьера телесериала состоялась 25 февраля 2019 года. По данным рейтингов, сериал «Крепостная» стал лидером среди всех телеканалов Украины. После успеха весной 2019 года на канале СТБ «Крепостная» начала стремительно завоевывать международный рынок.

Уже в июле 2019-го сериал вышел на польском телеканале TVP1. Драму «Крепостная» продали в Чехию (Prima TV), Литву, Казахстан, Россию, Беларусь. Права на показ купили в Венгрии, Словакии, Болгарии (BNT), Латвии, Эстонии, Грузии, странах Латинской Америки. Также сериал «Кріпосна» показали в Балканских странах: Черногории, Сербии, Боснии и Герцеговине, Северной Македонии, Словении и Хорватии.

С 2019 года сериал доступен на VOD-сервисе Amazon Prime Video для США и Канады.

Летом 2020-го проект стал первой украинской многосерийной драмой, которую приобрел испанский телеканал. Премьера состоялась в декабре 2020-го на канале Divinity.

С начала февраля 2021 года «Крепостная» завоевала новую территорию и покорила сердца японских телезрителей на канале A.K Company.

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Премьера продолжения легендарной драмы «Кріпосна. Жадана любов» состоится 1 ноября в 20:15 на СТБ. Смотрите с понедельника по четверг новые серии на острие эмоций!

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