Осенью на телеканале СТБ состоится премьера нового сезона легендарной мелодрамы «Крепостная». Зрители долго спорили, кто из главных героев вернется и какой будет судьба Жадана.

Наконец, создатели сериала приоткрыли занавес на то, что будет с Катериной, Червинскими, семьей Назара и Орыси и остальными. Они подтвердили, что на хрупкие плечи Кати вновь обрушатся испытания судьбы. Но теперь их встретит не девочка Китти, а несломленная Катерина Вербицкая, которую играет восходящая звезда Соня Присс.

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В интервью «Телескопу» Соня Присс раскрыла подробности судьбы Катерины в новом сезоне «Крепостной» и призналась, чему ей пришлось учиться для роли.

Как думаете, что именно помогло вам получить роль Кати?

Я полагаю, что режиссер и продюсеры этого проекта увидели во мне продолжение Катерины Вербицкой. У меня не было задачи повторить то, что делала предыдущая актриса. Также не было задачи быть похожей на нее. В новом сезоне легендарной драмы «Крепостная» главная героиня — это совершенно взрослая Катерина Вербицкая. Она сталкивается с новыми трудностями, испытаниями, не менее трагичными и сложными. Это более зрелая личность, чем та, которую мы видели ранее. Поэтому и справляться со всеми преградами на своем пути она будет по-новому. Видимо, режиссер «Крепостной» увидел во мне взрослую Катерину Вербицкую.

Какие навыки вам пришлось освоить ради роли Кати?

Для проекта «Крепостная» я занималась верховой ездой. Мне довелось немного посидеть в седле в кадре. Это было очень здорово (улыбается. — Прим. ред.).

Насколько сложно было ходить в корсетах и тяжелых пышных юбках?

Я имею опыт съемок в исторических проектах. Поэтому для моей работы в кадре это привычные костюмы: корсеты, кринолины, обувь. Это не что-то экстраординарное для меня. Они действительно тяжелые. Это больно, неудобно. Когда ты работаешь в кадре более 12-ти часов на смене, такие наряды начинают еще как доставлять дискомфорт. От корсета даже болят внутренние органы. Но в этот миг я всегда думала, что в то время женщины носили эти платья и корсеты, не снимая в первый же момент, когда им этого захочется. С моей точки зрения, это подвиг. Да, это был канон женской красоты, который подчеркивал талию, делая ее особо изящной. И в то же время он негативно сказывался на здоровье женщин.

Как долго вас гримировали и одевали перед выходом на площадку?

Грим и костюм вместе занимали более полутора часов. У всех актрис уходило примерно одинаковое время на подготовку. Чего стоят только пышные прически.

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Что произойдет в жизни вашей героини в новом сезоне? Насколько она изменится внутренне?

Катя станет более взрослой, глубже, мудрее. Перемены системы ценностей не произойдет, потому что это все та же Катерина Вербицкая, которая борется за справедливость. Можно сказать, что это будет путь к ее самосознанию. Ей по-прежнему больно от человеческого лицемерия, от лжи. Катя будет любить вопреки всему. Будет бороться за свое счастье. Это будет ее самая высокая ставка. А какие именно события будут происходить — мы увидим очень скоро на телеканале СТБ.

Сериал «Крепостная» получил большую популярность на СТБ, и после первого сезона начал завоевывать международный рынок. «Крепостную» уже увидели в Литве, Казахстане, России и Беларуси. Права на показ проданы в Японию (A.K Company), Чехию (Prima TV), Венгрию, Словакию, Болгарию (BNT), Латвию, Эстонию, Грузию, на территории Латинской Америки и в Балканские страны. В 2020 году сериал стал популярным после показа в Испании, а в Северной Америке его показали на Amazon Prime.

Продолжение «Кріпосна. Жадана любов» выходит осенью 2021 года, в нем будет 24 серии. Пока что создатели не раскрывают всех актеров и сюжета нового сезона.

Не пропустите премьеру продолжения легендарной мелодрамы «Крепостная» осенью 2021 года на телеканале СТБ!

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