Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Тест: Кто ты из сериала «Крепостная»

22.11.2021

В четверг, 18 ноября, на телеканале СТБ вышли финальные серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов», в которой изящно переплелись драма, интриги, любовь и невероятная культура и дух 19 века. С некоторыми героями сериала пришлось попрощаться, а некоторые появятся в новом 4 сезоне «Крепостной». Зрители эмоционально приняли старт 3 сезона «Крепостной» и еще больше переживали в финале. Кто из героев больше всего затронул душу? А на кого бы вы хотели быть похожими? Может, вы уже как один из персонажей «Крепостной»? Пройдите тест, проверьте, чья судьба вам ближе, и выиграйте приз от Киевстар ТВ.

Больше по теме: Когда премьера 4 сезона легендарной драмы «Крепостная»

Читайте, чем закончился сериал «Кріпосна. Жадана любов».

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить