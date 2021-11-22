Тест: Кто ты из сериала «Крепостная»
22.11.2021
В четверг, 18 ноября, на телеканале СТБ вышли финальные серии костюмированной мелодрамы «Кріпосна. Жадана любов», в которой изящно переплелись драма, интриги, любовь и невероятная культура и дух 19 века. С некоторыми героями сериала пришлось попрощаться, а некоторые появятся в новом 4 сезоне «Крепостной». Зрители эмоционально приняли старт 3 сезона «Крепостной» и еще больше переживали в финале. Кто из героев больше всего затронул душу? А на кого бы вы хотели быть похожими? Может, вы уже как один из персонажей «Крепостной»? Пройдите тест, проверьте, чья судьба вам ближе, и выиграйте приз от Киевстар ТВ.
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Читайте, чем закончился сериал «Кріпосна. Жадана любов».
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