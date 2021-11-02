Кріпосна 3 сезон

Состоялась долгожданная премьера и настоящее историческое воплощение на телеканале СТБ. Событие года — «Кріпосна. Жадана любов» — покорило украинского зрителя. 1 ноября вышли 1 и 2 серии нового сезона костюмированной мелодрамы. Доля показа премьеры составила 11,3, собрав у экранов 2,6 млн зрителей. «Крепостная»-3 стала лидером слота и лучшим сериалом дня. Но судьба Жадана до сих пор остается неизвестной.

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Новый сезон начался с красивой и культовой сцены — свадьбы Катерины Вербицкой и Андрея Жадана. Двое у алтаря дали клятву навсегда быть вместе и любить друг друга в горе и радости. Однако трагические события остались неизменными — тайный незнакомец в черном плаще вонзил нож в грудь купца первой гильдии. И с этого момента зритель узнал, чем же продолжилась интригующая история сериала. Нож вошел в тело Жадана в миллиметре от сердца. Однако это не позволило супруге Андрея и его друзьям спокойно спать. Охота на купца продолжается, а врачи не дают шансов на выздоровление. Значит ли это, что Жадан таки умрет, или вскоре он встанет на ноги, — узнаем в следующих сериях. Тем временем зрители негодуют. Поклонники активно комментируют премьеру и уверяют, что их смогли успешно интриговать на протяжении почти двух лет.

«Сценаристы и режиссеры, что вы с людьми делаете? Мне всего 20, а давление подскочило до 150. Пусть Жадан выживет, пожалуйста. Я вас прошу». «Держим кулачки. Ох, сколько нервов заберет этот сериал. Но так интересно, что будет дальше». «Жадан, живи! Я уже не выдерживаю».

Многие посчитали, что Андрей проведет весь грядущий сезон в коме, а придет в сознание только к последним сериям.

Главную героиню Катерину Вербицкую сыграла восходящая звезда Соня Присс. Поклонники сериала признаются, что по голосу практически не смогли отличить ее от предшественницы. Безусловно, зрители разделились. Кому-то непривычно воспринимать новую Катю, а кто-то отмечает, что быстро привык к Соне Присс.

«Не пойму, Катя новая, а голос старой артистки». «Да, очень похож голос. Но это настоящий Сони». «Мне кажется, актриса замечательно вписывается». «Пока что не заходит. Но, может, с непривычки… Буду дальше смотреть». «Хороший ход — снять последние сцены прошлого сезона с новой актрисой».

Новый герой — польский князь Стефан Яблоневский — появляется в сериале с первых серий. Он галантен, воспитан и, как было заявлено ранее, жаждет справедливости. Мужчине быстро удается завоевать доверие главной героини, и он остается погостить в Червинке. Намерения Стефана — познакомиться с Жаданом для революционной идеи. Однако так ли это на самом деле? В конце второй серии выясняется, что прибыл он не один… «Ну что, он мертв?»

Уже сегодня выйдут 3 и 4 серии. Главный вопрос — удалось ли выжить Жадану после второго покушения? Интригующее завершение 2 серии позволяет зрителю заподозрить в злостных деяниях польского князя Стефана Яблоневского. Но действительно ли все так прозрачно, как кажется на первый взгляд?

Зритель наконец-то увидит и любимую героиню Натали. Отныне она служит в монастыре и носит имя Григория. Светская жизнь и балы — позади. Более того, все своё наследство она намерена отписать храму. Сможет ли с этим смириться ее отец пан Дорошенко?

История Гали и Панаса, казалось бы, полна идиллии и любви. Ничто не способно омрачить их семейное счастье. Ничто, кроме жажды мести Якова. Некогда управляющий крепостными в Червинке, теперь бездомный, пьющий и озлобленный бедняк. На что он готов, чтобы отомстить Гале? И переживет ли такую месть молодая мать?

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Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, какие еще испытания судьба приготовила для Кати и других главных героев.

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