Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Кріпосна. Жадана любов»: Реакция зрителей на премьеру, выживет ли Жадан, и что ждет героев?

02.11.2021

Состоялась долгожданная премьера и настоящее историческое воплощение на телеканале СТБ. Событие года — «Кріпосна. Жадана любов» — покорило украинского зрителя. 1 ноября вышли 1 и 2 серии нового сезона костюмированной мелодрамы. Доля показа премьеры составила 11,3, собрав у экранов 2,6 млн зрителей. «Крепостная»-3 стала лидером слота и лучшим сериалом дня. Но судьба Жадана до сих пор остается неизвестной. 

Кріпосна 3 сезон

Больше по теме: «Крепостная» 3 сезон: количество серий и график выхода

Новый сезон начался с красивой и культовой сцены — свадьбы Катерины Вербицкой и Андрея Жадана. Двое у алтаря дали клятву навсегда быть вместе и любить друг друга в горе и радости. Однако трагические события остались неизменными — тайный незнакомец в черном плаще вонзил нож в грудь купца первой гильдии. И с этого момента зритель узнал, чем же продолжилась интригующая история сериала. Нож вошел в тело Жадана в миллиметре от сердца. Однако это не позволило супруге Андрея и его друзьям спокойно спать. Охота на купца продолжается, а врачи не дают шансов на выздоровление. Значит ли это, что Жадан таки умрет, или вскоре он встанет на ноги, — узнаем в следующих сериях. Тем временем зрители негодуют. Поклонники активно комментируют премьеру и уверяют, что их смогли успешно интриговать на протяжении почти двух лет. 

«Сценаристы и режиссеры, что вы с людьми делаете? Мне всего 20, а давление подскочило до 150. Пусть Жадан выживет, пожалуйста. Я вас прошу».

«Держим кулачки. Ох, сколько нервов заберет этот сериал. Но так интересно, что будет дальше».    

«Жадан, живи! Я уже не выдерживаю».  

Многие посчитали, что Андрей проведет весь грядущий сезон в коме, а придет в сознание только к последним сериям. 

Кріпосна 3

Главную героиню Катерину Вербицкую сыграла восходящая звезда Соня Присс. Поклонники сериала признаются, что по голосу практически не смогли отличить ее от предшественницы. Безусловно, зрители разделились. Кому-то непривычно воспринимать новую Катю, а кто-то отмечает, что быстро привык к Соне Присс.

«Не пойму, Катя новая, а голос старой артистки».

«Да, очень похож голос. Но это настоящий Сони».

«Мне кажется, актриса замечательно вписывается».

«Пока что не заходит. Но, может, с непривычки… Буду дальше смотреть».

«Хороший ход — снять последние сцены прошлого сезона с новой актрисой».          

Новый герой — польский князь Стефан Яблоневский — появляется в сериале с первых серий. Он галантен, воспитан и, как было заявлено ранее, жаждет справедливости. Мужчине быстро удается завоевать доверие главной героини, и он остается погостить в Червинке. Намерения Стефана — познакомиться с Жаданом для революционной идеи. Однако так ли это на самом деле? В конце второй серии выясняется, что прибыл он не один… «Ну что, он мертв?»

Уже сегодня выйдут 3 и 4 серии. Главный вопрос — удалось ли выжить Жадану после второго покушения? Интригующее завершение 2 серии позволяет зрителю заподозрить в злостных деяниях польского князя Стефана Яблоневского. Но действительно ли все так прозрачно, как кажется на первый взгляд?

Кріпосна 3

Зритель наконец-то увидит и любимую героиню Натали. Отныне она служит в монастыре и носит имя Григория. Светская жизнь и балы — позади. Более того, все своё наследство она намерена отписать храму. Сможет ли с этим смириться ее отец пан Дорошенко?

История Гали и Панаса, казалось бы, полна идиллии и любви. Ничто не способно омрачить их семейное счастье. Ничто, кроме жажды мести Якова. Некогда управляющий крепостными в Червинке, теперь бездомный, пьющий и озлобленный бедняк. На что он готов, чтобы отомстить Гале? И переживет ли такую месть молодая мать?

Больше по теме: «Крепостная»: сюжет и описание серий

Смотрите с понедельника по четверг в 20:15 на телеканале СТБ сразу по две серии третьего сезона легендарной мелодрамы ― «Кріпосна. Жадана любов», где зритель узнает, какие еще испытания судьба приготовила для Кати и других главных героев. 

Читайте нас также в Viber и Telegram СТБ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить