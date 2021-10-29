«Крепостная» 3 сезон: количество серий и график выхода
На телеканале СТБ зритель увидит долгожданное продолжение истории Кати Вербицкой. Костюмированная драма «Крепостная» расскажет о запретной любви и борьбе за собственное счастье. Узнайте количество серий и график их выхода в материале.
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Продолжение легендарного сериала «Кріпосна. Жадана любов» стартует на телеканале СТБ уже в понедельник, 1 ноября, в 20:15. Это драматическая история о судьбе крепостной Катерины Вербицкой, которая вынуждена бороться не только за свою жизнь, но и за свободу, любовь и счастье.
Погиб Андрей Жадан или нет? Кто его пырнул ножом в церкви? Получила ли свободу Катя? Какие катастрофы потянула за собой ее свадьба в Червинке?
Сериал будет выходить с понедельника по четверг в 20:15. Зрители увидят сразу по две серии легендарной истории! Посмотреть сериал можно будет только на канале СТБ!
«Крепостная» 3 сезон ― график выхода серий
- 1 и 2 серии — 1 ноября в 20:15
- 3 и 4 серии — 2 ноября в 20:15
- 5 и 6 серии — 3 ноября в 20:15
- 7 и 8 серии — 4 ноября в 20:15
- 9 и 10 серии — 8 ноября в 20:15
- 11 и 12 серии — 9 ноября в 20:15
- 13 и 14 серии — 10 ноября в 20:15
- 15 и 16 серии — 11 ноября в 20:15
- 17 и 18 серии — 15 ноября в 20:15
- 19 и 20 серии — 16 ноября в 20:15
- 21 и 22 серии — 17 ноября в 20:15
- 23 и 24 серии — 18 ноября в 20:15
Грандиозная премьера нового сезона сериала «Кріпосна. Жадана любов» состоится в понедельник, 1 ноября. Не пропустите 1 и 2 серии «Крепостная»-3 в 20:15 на телеканале СТБ.